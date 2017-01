Cinéma. Après deux ans d’absence, Lupita Nyong’o, gagnante d’un Oscar pour sa performance dans 12 Years A Slave, est de retour dans Queen of Katwe. Entretien.

Est-ce vrai que votre personnage a été créé spécialement pour vous?

Oui et j’en suis très flattée. La réalisatrice Mira Nair [Salaam Bombay] me connaît depuis des années. Je vois mon personnage d’Harriet comme une jeune femme très forte et courageuse. Je dois avouer que j’ai pleuré après avoir lu le scénario, c’est une histoire humaine si touchante. Pour une actrice, c’est très gratifiant de tomber sur un rôle si inspirant.

Quels sont les plus grands obstacles que votre personnage doit affronter?

Les rêves m’ont toujours intéressée, et l’histoire de ce film porte beaucoup sur le pouvoir des rêves. Pour Harriet, les ambitions sont dangereuses parce qu’elles pourraient susciter des espoirs que sa vie ne pourrait combler. Pour elle, c’est un combat entre l’amour et la peur. Mais elle réalisera que sa peur l’empêche de laisser partir sa fille et qu’elle devra apprendre à la laisser voler de ses propres ailes.

Connaissiez-vous la véritable histoire avant de tourner le film?

Pas du tout. J’ai dû lire le livre et regarder des vidéos sur YouTube afin de mieux connaître son histoire. La chose la plus importante a été de se rendre en Ouganda pour recueillir des histoires et s’imprégner de l’ambiance.

Est-ce difficile d’incarner un personnage qui est toujours vivant?

C’est un privilège de pouvoir rencontrer la personne qu’on va incarner à l’écran. C’était tout de même un défi, car je voulais présenter la meilleure version d’elle, avec toutes ses facettes : la famille, la pauvreté, l’amour et l’humour.

Vous êtes-vous reconnue dans l’actrice Madina Nalwanga, qui interprète Phiona?

Elle a le même désir de conquérir le monde que j’avais à son âge. C’était fascinant de la voir progresser chaque jour, de scène en scène. Elle a un flair particulier pour le métier d’actrice.

C’est un film de Disney, mais tout n’est pas rose…

C’est ce qui rend le film si puissant. On ne détourne pas le regard de la pauvreté et ça nous permet de voir la force des gens qui luttent chaque jour pour leur survie. Même si Harriet se bat pour garder sa famille unie dans un endroit minuscule qui tombe en ruine, elle parvient à tirer le meilleur de la situation.

Est-ce que votre instinct maternel a refait surface?

On ne peut qu’être sensible à l’amour de cette mère. J’ai aimé voir Harriett prendre soin de ses enfants avec son esprit libre et joyeux. J’ai un petit aperçu du rôle de mère en m’occupant de tous les enfants durant le tournage.

Inspiré d’une histoire vraie

Basé sur un livre de Tim Crothers, Queen of Katwe est un film biographique qui retrace le parcours de Phiona Mutesi, une jeune Ougandaise, prodige des échecs. À l’âge de 11 ans, elle remporte le championnat junior de son pays. Elle quitte ensuite l’Ouganda pour la première fois afin de disputer un tournoi au Soudan. Elle obtient ainsi la chance de participer à l’Olympiade d’échecs.