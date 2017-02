Pendant sportif (entre très gros guillemets) de l’Igloofest, la première édition des Jeux Nordik permettra aux courageux d’affronter les rigueurs de l’hiver québécois dans une série d’épreuves ludiques et loufoques.

Avec humour, les organisateurs convient les Montréalais à embrasser «leur nordicité et leur âme d’enfant», selon les mots de Maripierre D’Amour, directrice des communications et du marketing d’Igloofest.

Avec des épreuves intitulées Swing ton sapin!, Garroche ta botte! ou Enwèye en canot!, les deux journées d’activités promettent en effet une bonne dose de rigolade et de défoulement. «On a élaboré des activités qui représentent bien Montréal l’hiver, ce que c’est de vivre en ville durant la saison froide, explique Mme D’Amour. Ce n’est pas fait avec sérieux, on a avant tout le goût d’inviter les gens à jouer dehors.»

Parce que l’Igloofest «prend le niaiseux au sérieux», l’événement comporte deux volets, un participatif et un compétitif. Ce dernier opposera des équipes mixtes de cinq personnes dans une course à obstacles à relais constituée de sept épreuves. Les meilleures équipes remporteront les prestigieuses Tuques d’or, d’argent et de bronze et l’honneur d’avoir dompté l’hiver montréalais. L’inscription est gratuite et ouverte à tous.

Le festival Igloofest profite du 375e anniversaire de Montréal pour ajouter deux week-ends à sa programmation habituelle. Outre les Jeux Nordik, deux soirées off-Igloo mettant en vedette des DJ locaux seront offertes gratuitement les 11 et 18 février au quai Jacques- Cartier.

Pour les amateurs de foil et de répliques salées, le mythique film Slap Shot sera également projeté en plein air, dans sa version française doublée au Québec, évidemment.

Compétition

Le volet compétitif des Jeux Nordik comporte sept épreuves illustrant le parcours du combattant d’un hivernant montréalais. Il est toujours possible de s’inscrire en ligne au igloofest.ca. Voici un aperçu des sept étapes de cette course à relais déjantée.