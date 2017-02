Cette semaine, on craque pour… suie, Ai-je du sang de dictateur?, Riverdale, Asa Butterfield dans The Space Between Us, Maudite poutine, le troisième film de la tétralogie d’Elena Ferrante et le festival Rétro Mania.



1. suie

Bonjour, mon nom est Dave St-Pierre et ceci est mon gros fuck you à vous tous. Si les mots ne sont pas prononcés ainsi, c’est à peu près comme ça qu’on reçoit, pas mal en plein visage, ce show qui, selon les perceptions, peut faire rager, soupirer, rigoler, grogner ou dire «Ha. Touché.» Créé pour la danseuse Anne Le Beau et présenté comme un spectacle sur Jeanne d’Arc, l’ensemble, fait de scènes diablement décalées, est plutôt une flèche au public, aux institutions, à tout le monde. Le chorégraphe, qui avait déjà déclaré qu’il ne danserait plus à Montréal, n’y danse effectivement pas, mais se promène par-ci, par-là, entre ses interprètes, calotte sur la tête, coton ouaté sur le dos, chien en laisse. Il faut des couilles, dont on voit par ailleurs quelques paires, pour faire un truc aussi je-m’en-foutiste en ces temps de «aimez-mouah, mouah, mouah». Quand le tout finit, une fois que DSP est monté sur scène pour livrer la classique consigne «éteignez votre téléphone afin de ne pas déranger les artistes, blablabla» (on rappelle : à la fin du show), ça s’énerve dans la salle, un spectateur crie «Bullshit!», un autre balance «Ennuyeux!», un groupe sort en criant «Oui, ben, bravo… au chien!» Quand même. Bravo à l’ensemble d’avoir osé. (Natalia Wysocka)

2. Ai-je du sang de dictateur?

Pour tous ceux et celles qui souhaitent obtenir un crash course sur l’histoire d’Haïti, il est bon d’aller voir la pièce de Didier Lucien Ai-je du sang de dictateur? Dans son voyage identitaire, le comédien québécois né en Haïti nous relate l’histoire passionnante, mais ponctuée de désastres, de son pays natal. Même si elle est longue par moments, sa prestation de François Duvalier – et de la conscience du président à vie d’Haïti – est impressionnante. On y croit, on a peur. À l’Espace Libre jusqu’au 11 février. (Dominique Cambron-Goulet)

3. Riverdale

Vous avez aimé la BD Archie? Retrouvez ses personnages (le rouquin populaire Archie, le gentille Betty, la bourgeoise Veronica ou le désinvolte Jughead) dans l’adaptation télévisuelle diffusée sur CW et Netflix. Le physique de la distribution est incroyablement fidèle à la BD, mais le scénario est beaucoup plus sombre et provocant. Le premier épisode s’ouvre sur la mort suspecte du frère jumeau de la détestable Cheryl Blossom. Puis, une des intrigues porte sur une idylle entre Archie, un ado de 15 ans, et sa professeure de musique. Ça promet! (Rachelle McDuff)

4. Asa Butterfield dans The Space Between Us

Dans ce film destiné principalement aux ados et aux jeunes adultes, le Britannico-Martien Asa Butterfield – dont la taille a doublé depuis Hugo – nous offre les meilleurs moments quand son personnage (Gardner) découvre la vie sur Terre. Pataud avec son pantalon trop court, surpris de voir… un cheval, sans filtre quand il est question de sentiments, (très) enthousiaste quand il demande à tout le monde leur chose préférée sur Terre, Gardner profite à fond de ses nouvelles expériences – en risquant sa santé –, même si on aurait aimé que le thème soit encore plus exploré. (Baptiste Barbe)

5. Maudite poutine

Il n’y a pas de poutine dans Maudite poutine. Par contre, il y a du kale, des carottes, des fraises… Et de la bière, beaucoup de bière. Pas mal de fort aussi, et plusieurs clopes. Il y a aussi deux frères dans le trouble. Et une ambiance, elle aussi trouble, tant dans la superbe trame sonore, semi-planante, semi-métal, que dans les images abstraites, hypnotisantes, toujours soignées, tournées dans un noir et blanc magnifique de contrastes. À elle seule, la facture visuelle de Maudite poutine vaut la sortie en salle. (Marie-Lise Rousseau)

6. Le troisième film de la tétralogie d’Elena Ferrante

Plus que quelques jours avant que le troisième volet de la tétralogie de l’auteure italienne qui écrit sous le pseudonyme Elena Ferrante arrive dans les bacs au Québec. La version française du troisième livre, intitulé Celle qui fuit et celle qui reste, sera disponible la semaine prochaine, d’après le bureau montréalais des Éditions Gallimard. La date du 8 février a été évoquée. Les lecteurs qui ont dévoré L’amie prodigieuse et Le nouveau nom pourront ainsi découvrir pour leur plus grande joie la suite des péripéties des deux amies napolitaines. Cette histoire d’amitié est un véritable succès littéraire tant en Europe qu’en Amérique du Nord et son auteure suscite la curiosité par son choix de demeurer anonyme. (Marie-Ève Shaffer)

7. Le festival Rétro Mania

Le Festival Rétro Mania ramène un paquet de films que les plus jeunes n’ont probablement jamais eu la chance de voir en salle (bonne nouvelle aussi pour les trentenaires bedonnants comme moi qui ont grandi dans une ville sans cinéma, McDo ou Tim Hortons). L’événement commence ce soir et se poursuit jusqu’au 9 février au cinéma Banque Scotia, au centre-ville. Difficile de recommander un ou des films en particulier puisque la sélection est pas mal solide. Blade Runner et Pulp Fiction seraient probablement les meilleurs candidats, mais personne ne va vous juger si vous préférez revisiter Running Man et Starship Troopers. (Mathieu Horth Gagné)

On se désole pour…

Normaliser les «faits alternatifs»

Se moquer des travers des politiciens est un élément essentiel de l’humour. Ç’a rarement été aussi vrai que depuis quelques mois. Sans surprise, les blagues fusent depuis que Kellyanne Conway a qualifié les mensonges de Sean Spicer, porte-parole de la Maison-Blanche, de «faits alternatifs» (alternative facts). Espérons seulement que la pratique ne contribuera pas à normaliser le terme. Faits alternatifs, ça sonne pas mal moins menaçant que mensonge. Un peu comme lorsqu’une entreprise parle de rationalisation lorsqu’en réalité elle fout un paquet de monde à la porte ou quand des suprémacistes blancs se disent membres de l’«alt-right». (Mathieu Horth Gagné)