Asa Butterfield peut enfin sourire. Dans le passé, l’ancien enfant-vedette a interprété un orphelin (Hugo), le fils du commandant d’un camp de concentration nazi (The Boy with the Striped Pajamas), un junkie (Ten Thousand Saints) et un jeune commandant militaire (Ender’s Game). Mais avant The Space Between Us, jamais on ne lui avait permis de faire le clown.

«J’ai eu de la difficulté à faire comprendre à mon cerveau que je n’avais plus à être aussi sérieux, que je pouvais faire ce que je voulais et voir le résultat», raconte Butterfield.

The Space Between Us (L’espace qui nous sépare) n’est pas une comédie. C’est un film de science-fiction, mais qui ne respecte pas tous les codes du genre. Le Londonien de 19 ans se glisse dans la peau de Gardner, un adolescent né sur Mars au cours d’une mission de colonisation. En raison de son état physique, il ne peut visiter la Terre, de peur que son corps ne tienne pas le coup. Il pourra finalement se rendre sur la planète bleue pour rejoindre Tulsa (Britt Robertson), une fille qu’il a rencontrée en ligne et avec qui il se rendra en Californie pour retrouver son père biologique.

Le résultat final est donc un mélange de science-fiction, de road movie et d’histoire d’amour pour adolescents. Le film comporte tout de même plusieurs scènes comiques. Élevé sur Mars, entouré uniquement de scientifiques, Gardner ne connaît la Terre et ses habitants que par le cinéma. Le sarcasme et les subtilités des interactions humaines lui sont totalement inconnus. Son corps n’est pas adapté à la gravité terrienne et sa démarche lourde n’est pas sans rappeler celle des vedettes du cinéma muet. (Butterfield a dû porter des poids autour de ses chevilles lors du tournage.)

«Les éléments comiques émergent des situations dans lesquelles il se plonge et de la façon anormale dont il réagit, explique Butterfield. Peter Chelsom [le réalisateur] me disait toujours de m’amuser.»

Le jeune acteur cite la performance de Peter Sellers dans le film de 1979 Being There comme une inspiration pour ce rôle. Dans ce long métrage mythique, le célèbre comique anglais interprète un jardinier dans la cinquantaine qui n’a jamais quitté le domaine de son riche employeur ni rencontré quelqu’un d’autre.

«C’est comme un extraterrestre qui débarque sur Terre, qui découvre le monde, s’extasie et s’intéresse à tout», raconte Butterfield à propos du personnage de Sellers, un constat qui pourrait s’appliquer également à Gardner.

Amoureux de la photographie

Comme beaucoup d’enfants-vedettes, Butterfield a dû apprendre son métier tout en tentant de développer ses propres intérêts personnels. Dans son cas, c’est la photographie, qu’il aimerait bien combiner avec son amour pour les documentaires animaliers. D’ailleurs, il voudrait bien agir comme directeur de la photographie pour un de ces films dans un avenir proche. «David Attenborough est mon héros», admet-il à propos de l’auteur et documentariste britannique, qui est derrière Planet Earth et plusieurs autres séries de la BBC.

Mais pour l’instant, Butterfield se concentre sur le jeu. On le verra prochainement dans une adaptation de la pièce de théâtre Journey’s End, ainsi que dans Departures, aux côtés de Maisie Williams, la Arya Stark de Game of Thrones.

The Space Between Us

En salle dès vendredi