Un film sur la légende du rap américain Notorious B.I.G serait en préparation.

D’après le site Pitchfork, ce documentaire «autorisé» pourrait se faire avec la collaboration de Voletta Wallace, la mère du rappeur décédé en 1997.

Intitulé Notorious B.I.G.: One More Chance, le long métrage sera réalisé par Emmet et Brendan Malloy, à qui on doit The White Stripes: Under Great White Northern Lights.

Soulignons que l’année 2017 marque le 20e anniversaire de la mort de celui qu’on appelait aussi Biggie.

Une collection de ses duos avec Faith Evans doit sortir en mai, tandis que deux émissions télévisés et un autre biopic, avec Johnny Depp notamment, sont aussi en préparation.