Céline Dion devra se trouver un nouveau gérant. Aldo Giampaolo, qui s’occupait de la carrière de la chanteuse depuis déjà trois ans, a donné sa démission.

«J’annonce par la présente la démission d’Aldo Giampaolo de son poste aux Productions CDA (Las Vegas). Aldo a fait partie de mon équipe de management depuis quelques années et il se retire maintenant pour des raisons personnelles et familiales. J’apprécie sincèrement ce qu’il a fait pour ma carrière et je respecte sa décision. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses projets futurs», a écrit Céline Dion via un communiqué de presse.

Aldo Giampaolo avait été nommé à la tête de la compagnie en juin 2014 par René Angélil, qui était trop affaibli par la maladie pour continuer son mandat.