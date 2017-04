En rupture avec la culture du renouvellement et l’obsession de l’avenir, les New-Yorkais veulent désormais du vieux, de l’authentique, et se plongent dans l’histoire de la ville grâce aux musées et aux applications mobiles.

Le musée de la ville de New York, la New York Historical Society et la Brooklyn Historical Society ont tous enregistré, ces derniers mois, des records d’affluence.

«La Big Apple est un lieu de tendances, dans laquelle une file d’attente de 50 m peut se former pour un bagel multicolore à la mode. Mais depuis 10 ans, nous sommes devenus une ville différente, estime Louise Mirrer, PDG de la New York Historical Society, le plus vieux musée de la ville. Beaucoup de gens disent: “C’est trop, nous devons geler notre histoire et la préserver.”»