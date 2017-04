Jusqu’au 21 juin prochain, Montréal est en plein Printemps numérique. Cet événement d’envergure met de l’avant la créativité numérique montréalaise. Quoi voir et quoi faire pendant ces trois mois d’activités? Entrevue avec Abeille Gélinas, porte-parole de cette quatrième édition.

Comment décririez-vous l’événement à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler?

C’est plus d’une centaine d’activités [NDLR: 282, pour être précis!] qui montrent la variété de notre savoir-faire dans le numérique. C’est trois mois d’activités, notamment au musée, avec des installations et de la vidéo.

Pourquoi avez-vous décidé de devenir porte-parole?

En fait, je me suis demandé pourquoi on avait pensé à moi. Je ne suis pas une experte en la matière, même si je suis une passionnée de musique électronique et d’art numérique. Ce que je trouve intéressant, avec le Printemps numérique, c’est qu’on démocratise la culture du numérique. On veut montrer qu’au fond, ça s’adresse à tout le monde. Je peux y aller avec des amies, mon enfant et même ma mère.

À quel âge devrait-on commencer à initier les enfants à l’univers du numérique?

Je pense qu’on peut faire ça très jeune, dès un an. Il y a beaucoup d’activités qui sont l’fun visuellement, qui sont beaucoup dans l’action- réaction, la lumière et le son.

Du choix

Voici les trois activités coup de cœur d’Abeille Gélinas: