Cette semaine, Métro craque pour…Autopsie d’une femme plate, Voyage massage, de Barry Paquin Roberge, Sex, Love & Salsa, Louis C.K. 2017, Split, Lovesick et Charlize Theron.



1. Autopsie d’une femme plate

Elle est tout sauf plate, l’héroïne du nouveau roman de Marie-Renée Lavoie. Larguée par son mari, restée seule dans sa maison autrefois habitée des rires et des jeux de ses enfants devenus grands, elle affronte l’isolement et la gifle dans le visage du rejet comme elle peut (c’est-à-dire avec beaucoup d’humour, quelques «bouteilles de solution temporaire», lire d’alcool, et la présence de sa meilleure copine Claudine). Honnissant la mode, les hipsters et les réseaux sociaux, rêvant soudain de frencher avec «le Tom Brady du département de la comptabilité», cette protagoniste usera de blagues cocasses, d’anecdotes loufoques, de tournures de phrase perlées, d’achat de bottes hors de prix et d’une massue pouvant réduire en miettes les meubles de son ex pour traverser, la tête haute, les instants menant au «jour de son anéantissement total», puis se relever, voilà. En librairie aux éditions XYZ (Natalia Wysocka)

2. Voyage massage, de Barry Paquin Roberge

Armés de leurs airs de surf lunaire, de leurs mélodies de croisière chic, de leurs notes de glam à la T. Rex et de leurs paroles aussi décalées que leur musique est bonne, (Étienne) Barry, (Sébastien) Paquin et (Alexis) Roberge invitent l’auditeur à un magnifique Voyage massage. Outre le déjà estimé Pawnshop Bargain, morceau ayant donné naissance à un vidéoclip des plus magiques, on répond à l’appel du tube total de rock floral Wonders & Cries. Quant à l’instrumentale et tendrement psychédélique pièce-titre, elle fait planer, laissant planer à son tour la promesse d’un été passé au doux son de ce disque. Vite, sur bandcamp. (Natalia Wysocka)

3. Sex, Love & Salsa

«Et-tu déjà tombé amoureux?» «Tous les jours!» Un tombeur aux techniques de drague qu’il croit infaillibles (toussotement) écume les bars de Brooklyn, convaincu que son regard de braise et ses phrases d’accroche usées et réutilisées feront fondre toutes les filles. Toutes? C’est oublier cette danseuse de salsa aussi assurée et portée sur la séduction que lui, qui le remettra quelque peu à sa place. Réalisé avec cœur par Adrian Manzano, qui y tient aussi le rôle du player ayant «juste deux blondes», ce film très indépendant remplit assez justement les promesses de son titre, proposant un mélange de relations d’amitié qui deviennent complexes et d’aventures d’un soir qui se révèlent au final bien plus longues, et tout aussi compliquées. Le tout serti d’un chouette soupçon de salsa. Présenté au Cinéma du Parc. (Natalia Wysocka)

4. Louis C.K. 2017

Si vous ne connaissez pas encore Louis C.K. (Louis Székely de son vrai nom), WTF?! Je suis crue parce qu’il vous l’aurait lui-même balancé au visage! Pour les non-initiés, donc, cet humoriste américain est un genre de Mike Ward avec de la classe. Si vous n’aimez pas les blagues de bébés morts, passez au suivant. Son dernier stand-up est diffusé sur Netflix et il est hilarant, provocant, mais surtout hyper pertinent. C.K. fait réfléchir sur notre société, et ça, on <3.(Rachelle McDuff)

5. Split en Blu-Ray

Ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir Split pendant son passage en salle pourront se reprendre avec la sortie du Blu-ray, mardi prochain. Sans être à tout casser, le film, qui met en scène un homme aux personnalités multiples (James McAvoy) kidnappant trois adolescentes, dont une est jouée par l’excellente Anya Taylor-Joy (The Witch), est le meilleur de M. Night Shyamalan depuis longtemps. Sans surprise, il y a une twist à la fin. Certains ont adoré. Personnellement, je m’en serais passé, mais le film vaut le coup. (Mathieu Horth-Gagné)

6. Lovesick

On était déçu du changement de nom entre la première saison – l’audacieux mais peut-être un peu trop primaire Scrotal Recall – et la deuxième – Lovesick aurait pu être le titre d’une comédie romantique des années 2000 avec Owen Wilson et Jennifer Aniston. Mais ne vous méprenez pas : cette série britannique fait partie des petits trésors dénichables sur Netflix. Dylan, éternel amoureux, prend soin de prévenir toutes ses ex – chacune fait l’objet d’un titre d’épisode – qu’il vient de contracter la chlamydia (d’où Scrotal Recall…). La seconde saison, aussi composée de flashbacks elliptiques autour d’une bande d’amis vraiment drôles incarnés par une distribution charismatique, ne prendra que trois heures de votre longue fin de semaine! (Baptiste Barbe)

7. Charlize Theron



Charlize Theron semble désormais occuper le trône de badass en chef de Hollywood. Dans la bande- annonce d’Atomic Blonde, un film d’espionnage qui sortira cet été, l’actrice sud-africaine pète des gueules solide. Elle fout même une raclée à un méchants avec un talon aiguille. Mieux que James Bond, vous dites? Theron sera aussi la vilaine principale dans le prochain volet de Fast and Furious, en salle aujourd’hui. Et il ne faut jamais oublier la superbe Imperator Furiosa. La morale de l’histoire : amenez-en, du Charlize. (Mathieu Horth Gagné)

On se désole pour…

Les sodas «engagés»



Le journaliste de TVA Richard Latendresse a subi les foudres du public sur les réseaux sociaux hier. En pleine conférence de presse sur le largage d’une puissante bombe en Afghanistan, M. Latendresse a demandé au porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, si le président Donald Trump appuyait les Capitals de Washington ou les Rangers de New York dans les séries éliminatoires de hockey (oups!). Si la question était, même selon le journaliste, «mal à propos», il ne faut pas oublier qu’il avait posé deux questions très pertinentes auparavant. (Natalia Wysocka)