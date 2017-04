Julie Snyder effectue un retour à Radio-Canada. L’animatrice sera à la barre de l’émission 5 à 7 aux Îles avec… Julie sur les ondes d’Ici Radio-Canada Première, sa première expérience en carrière à la radio.

La nouvelle émission sera diffusée tous les dimanches pendant l’été. Julie Snyder accueillera des artistes de passage aux îles de la Madeleine dans la salle de spectacles Les Pas Perdus, à Cap-aux-Meules. Parmi les collaborateurs à l’émission, on trouve le chroniqueur Olivier Niquet et la comédienne et humoriste Valérie Blais.