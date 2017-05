En août 2016, une star de Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau, était au El Cactus à Châteauguay pour jouer quelques scènes du film Small Crimes. Le propriétaire du restaurant mexicain a visionné le résultat final et se dit satisfait.

Le long-métrage américain est disponible sur Netflix depuis le 28 avril. Steve Geneau, propriétaire du restaurant mexicain El Cactus est bien content du résultat. «Je l’ai vu. C’est assez touchant comme film et ce n’est pas prédictible. Par contre, c’est violent un peu, mais j’ai bien aimé que dans l’histoire, il (le personnage) aille rencontrer une fille de Montréal et la rencontre au El Cactus et il marche sur le pont Laberge et regarde l’église sur le bord de l’eau, fait-il part. La scène est vraiment bien faite.»

La star américaine interprétait le protagoniste Joe dans la production. La bande-annonce est disponible sur YouTube. La scène à Châteauguay se déroule aussi sur le pont Laberge sous des airs d’Hawaii. Des scènes ont aussi été captées dans le Vieux-Saint-Jean en juillet 2016, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des gens l’avaient aperçu à vélo.

«C’est vraiment drôle qu’ils aient choisi Châteauguay. C’est une production Netflix, ce n’est pas le budget qui manque. Ils auraient pu choisir le Vieux-Port de Montréal et beaucoup plus encore, mais ils ont fait le meilleur choix en choisissant Châteauguay», commente M. Geneau. La bande-annonce est disponible sur YouTube.