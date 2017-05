La drag queen la plus connue au monde parle à Métro de l’émission de téléréalité RuPaul’s Drag Race – dont la saison 9 est en cours –, d’égalité des sexes, de politique et de méditation.

Comment arrivez-vous à vous renouveler?

Tout est dû aux participantes. Elles sont vraiment l’âme de cette émission. Grâce à leur énergie et à leur originalité, ce sont elles qui y ont insufflé autant de vie pendant tout ce temps. Plusieurs sont issues de petites villes américaines, où elles ont dû surmonter certaines difficultés et démontrer qu’elles peuvent vivre à leur façon. Quand elles arrivent à l’émission, elles sont des héroïnes, et c’est ce qui les rend si précieuses à mes yeux. Bien sûr, après leur arrivée, je «provoque leur mort et leur renaissance», comme j’aime bien le dire, parce qu’elles vont se surpasser, essayer des choses qu’elles n’ont jamais faites et dépasser leur point de non-retour.

Pensez-vous à une histoire en particulier?

Oui. Dans la huitième saison, Kim Chi, la reine de Corée, parlait de ses problèmes d’une façon très amusante, en les jouant sur scène. Maintenant, nous avons des reines qui sont déjà des stars sur l’internet. Elles savent se maquiller, se costumer, mais elles n’ont pas d’expérience sur une passerelle, ne savent pas jouer ni faire du direct à la télé. Donc, les voir devenir des artistes complètes est un grand plaisir.

La communauté LGBT doit continuer à se battre sur plusieurs fronts. Est-ce qu’il y a un enjeu qui vous inquiète particulièrement?

Il y a un enjeu qui concerne tout le monde, pas seulement la communauté, mais tous les humains. Nous devons nous rendre compte que nous avons plus en commun que ce que nous croyons. La plus grande méprise des humains est de croire que nous sommes séparés les uns des autres, et que nous sommes différents. Nous sommes une seule entité, les gens l’oublient trop facilement, et ça me blesse profondément.

Croyez-vous qu’il y a des changements dans les lois qui sont nécessaires?

Quand j’avais 12 ans, je me sentais comme un extraterrestre, parce que personne ne parlait des vrais problèmes. Les gens se perdent dans les détails et oublient que le vrai rôle des lois est de déterminer ce que signifie être un humain sur cette planète, nos responsabilités et comment vivre en harmonie avec les autres.

Et il me paraît étrange et hypocrite qu’on puisse dire que certaines personnes peuvent faire des choses, et d’autres non. Quand un homme peut faire ci ou ça, mais pas une femme. Ou un Noir ou un Blanc, ou une personne d’une religion ou d’une autre. Ces séparations sont une illusion, une conséquence des ego, qui sont le vrai problème. C’est là que se trouve la solution.

À propos des séparations : il y en a qui veulent construire un mur…

Effectivement. C’est un mur émotionnel. C’est, encore une fois, une question d’ego, parce que certaines personnes qui vivent d’un côté croient qu’elles sont meilleures que celles qui vivent de l’autre. Et c’est faux.

À 13 ans, j’ai fait la promesse de ne jamais rejoindre la «Matrice». J’ai la volonté de toujours voir le monde d’une façon qui ne trahisse pas ce qu’il y a dans mon cœur. Je dis souvent de jamais croire les convictions des gens sans d’abord les questionner.

RuPaul’s Drag Race, qui a commencé sur une modeste chaîne télé avec une audience nichée, est maintenant extrêmement populaire…

Le succès de notre téléréalité est notamment dû à un auditoire plus jeune, qui est beaucoup plus ouvert d’esprit sur la sexualité, l’orientation et le genre. Ils savent que le monde n’est pas noir ou blanc, mais bien composé d’une infinité de possibilités qui ne sont pas en opposition.

Quel est le message envoyé à cet auditoire?

Le même que j’ai toujours eu: «Apprendre à s’aimer est la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie.» Apprendre ce qui nous rend heureux, ce qui nous motive à sortir du lit. Ce qui me motive est l’amour, le rire, la beauté, la danse et le jeu. Découvrir ses motivations personnelles est ce qui rend chacun humain.

L’an dernier, vous avez gagné un Emmy pour votre rôle d’hôte. Qu’est-ce que ça représente pour vous?

L’impact le plus important a été pour les artisans de l’émission. Je me sentais fier parce qu’ils étaient heureux. Je suis un artiste hors normes, je n’ai jamais rien fait pour gagner des prix. Mon plus grand prix, ce sont les 114 drag queens qui ont quitté leur petite ville pour devenir des artistes internationales. C’est ma grande fierté de les voir lancer leur carrière.

Concept

L’émission de téléréalité présente 12 artistes drag qui doivent passer par maintes épreuves extravagantes et imprévisibles pour démontrer leur charisme, leur talent et leur originalité. Le grand prix est une somme de 10 000$US ainsi que le titre de Americas Next Drag Superstar, et bien sûr, beaucoup de visibilité et des millions de fans.