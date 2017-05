Des pirates informatiques prétendent avoir mis la main sur un film de Disney qui devrait sortir prochainement et exigent une rançon en menaçant de le diffuser, a rapporté The Hollywood Reporter.

Selon le Hollywood Reporter, le pdg de Disney, Bob Iger, affirme que la compagnie ne paiera pas l’importante somme exigée en Bitcoins. Les pirates informatiques affirment qu’ils diffuseront les 5 premières minutes du film, puis des parties de 20 minutes, jusqu’à temps que la somme exigée soit rendue.

Des informations circulent à l’effet que le film concerné soit Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, qui doit sortir vendredi. La sortie du film Cars 3 est aussi prévue le 16 juin. M. Iger n’a pas voulu dévoiler le titre du film visé par les pirates informatiques.