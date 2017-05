À quelques mois du vingtième anniversaire du film Titanic et de sa chanson emblématique, Céline Dion a interprété My Heart Will Go On aux Billboard Music Awards, dimanche soir à Las Vegas.

Absolutely stunning performance of "My Heart Will Go On" from the one and only Celine Dion 💙 pic.twitter.com/fgXyjgInHh — Titanic Lives On (@TitanicLivesOn) May 22, 2017

Arrivée aux #BBMAs avec la nouvelle équipe de sécurité / Arriving at the #BBMAs with the new security team ! 😎😉 – TC #myheartwillgoon pic.twitter.com/db9LpDYW7T — Celine Dion (@celinedion) May 22, 2017

L’an passé, la chanteuse québécoise y avait reçu un ICON Award des mains de son fils René-Charles pour souligner l’ensemble de sa carrière. Cette année, c’est Cher qui a eu droit à cet hommage.

Plus tôt dans la soirée, la co-animatrice Vanessa Hudgens a poussé la note pour reprendre un des succès de Céline, The Power of Love.

Côté compétition, Drake et The Chainsmokers convoiteront le titre «d’artiste de l’année» en compagnie de Beyonce, Rihanna, Adele, Ariana Grande, The Weeknd, Twenty one pilots, Shawn Mendes et Justin Bieber.