L’acteur Roger Moore, bien connu pour son rôle de James Bond, est décédé mardi à l’âge de 89 ans.

Sa mort survient après une «courte mais courageuse bataille contre le cancer», telle que l’ont exprimé ses enfants dans une déclaration publiée sur Twitter.

Sir Roger Moore a incarné sept fois l’agent 007 entre 1973 et 1985, notamment dans les films Live and Let Die, The Spy Who Loved Me, For your Eyes Only et A View to a Kill.

Parmi ses nombreux rôles à la télévision et au cinéma, celui de Simon Templar dans la série The Saint dans les années 1960, a aussi été marquant.

Le Londonien était ambassadeur de l’UNICEF depuis 1991.

Il se trouvait en Suisse au moment de son décès. Sa famille a indiqué que ses funérailles privées se tiendront au Maroc, conformément à ses volontés.

Les hommages ont fusé sur les réseaux sociaux.

Roger Moore , loved him — Russell Crowe (@russellcrowe) May 23, 2017

Farewell dearest Roger. All our love, Andrew and Madeleine — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) May 23, 2017

The ultimate James Bond… so sad to hear that Roger Moore has passed away. Thoughts and prayers are with his family…🙏🙏🙏 pic.twitter.com/2iU7pl78uG — Kris Jenner (@KrisJenner) May 23, 2017