La comédienne Nicole Leblanc est décédée mardi à l’âge de 75 ans, «des suites d’une longue maladie». L’annonce a été faite sur Facebook.

Née en Gaspésie, Mme Leblanc a été vue récemment à la télévision dans Série Noire II et dans Apparences. Elle est bien connue pour son rôle de Rose-Anna dans Le temps d’une paix. Elle a aussi joué, entre autres, dans Cormoran, dans 4 et demi… et dans Virginie.

Elle a participé à la création des Belles-Soeurs de Michel Tremblay en 1968.

Selon les souhaits de Mme Leblanc, une cérémonie privée sera réservée à sa famille et à ses proches.