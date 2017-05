L’acteur qui joue le rôle du méchant dans Logan, Boyd Holbrook, discute de ce film – qui sort en DVD cette semaine – étrangement sombre et réaliste pour un long métrage de superhéros.

Boyd Holbrook n’a pas l’habitude des films de bande-dessinée. Ce sont plutôt les drames sombres, comme The Free World, A Walk Among the Tombstones ou encore les séries télévisées comme Narcos qui l’attirent (même si il ne sera pas de la partie pour la troisième saison de la série).

L’acteur hésitait donc à jouer dans Logan, le troisième film solo de Wolverine. Puis il a compris que le film serait obscur, inquiétant, et interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis. C’est Hugh Jackman, plus vieux, encore plus alcoolique et en colère qui reprend son rôle de Wolverine. Holbrook, quant à lui, se glisse dans le rôle du méchant, Donald Pierce, un mercenaire engagé par une corporation qui tente de créer génétiquement leur propre race de jeunes mutants. Quand l’une d’entre eux – une jeune fille jouée par Dafne Keen – s’échappe et cherche à obtenir l’aide du héro, Pierce et ses sbires se lancent à sa poursuite à travers l’Ouest américain.

Holbrook, 35 ans, discute de son premier blockbuster, auquel s’ajoutera l’année prochaine un nouvel opus de la série Predator.

Est-ce qu’on peut vous poser des questions sur les bande-dessinées?

Oui, mais je n’en ai jamais lu.

Jamais ?

Non, je crois que j’ai acheté une bande-dessinée une fois, mais je ne l’ai jamais lue.

Alors les producteurs du film ne vous ont pas forcé à plonger profondément dans l’univers de Wolverine?

Non, ce qu’ils m’ont demandé, c’est de plonger dans le personnage. C’est un film orienté sur le personnage de Wolverine, c’est basé sur des dynamiques familiales.

Vous avez un tatouage de fusils et de crânes sur le cou…

Oui, vous avez aimé ça? C’est un petit rappel. Pour moi, ça apporte une histoire qu’on n’a pas besoin de verbaliser dans le film.

C’est un film inhabituellement sombre et réaliste pour un film de bande-dessinée.

Oui, ils avaient même un avertissement dans le scénario qui disait: «Si un immeuble vous tombe sur la tête, vous êtes mort.» On ne renaît pas de ses cendres.

Ce n’est pas non plus un film comme Deadpool. Ce n’est pas une comédie.

C’est tout à l’honneur de Hugh. Il a accepté une baisse de salaire sur ce film, ce n’est pas très commercial. Les films qui sont classés 13 ans et plus sont certains d’avoir une bonne position au box-office. De se cantonner à un film «R», c’est prendre un risque, mais ceux qui ont vu et aimé le personnage de Logan pour la première fois il y a 17 ans sont plus vieux maintenant. On a toujours voulu voir de quoi était capable Logan avec ses griffes et tout ça. Je pense que ça aurait été une honte si on n’avait pas suivi cette route.

Le premier film de X-Men est sorti il y a 17 ans…

Je venais juste de sortir de l’école secondaire. Mais le changement était inévitable, je ne sais pas combien de temps l’appétit des gens pour ce style va durer.

Est-ce qu’il y a des films classiques de méchants que vous avez étudié pour ce rôle?

Picasso a dit quelque chose d’intéressant à ce sujet: « Les bons artistes copient, les grands artistes volent.» Je mentirais si je disais que je ne connais pas Alan Rickman. Le méchant est habituellement le meilleur rôle à jouer.

Quand même, Alan Rickman a dit que son méchant dans Die Hard n’était pas un vilain. Il a dit que Hans Gruber était juste un homme qui voulait quelque chose que d’autres voyaient comme maléfique.

Ouais, je ne connais personne de méchant qui se dit tout le temps : «Oh mon dieu, je devrais vraiment arrêter de faire ça!» (Rires)