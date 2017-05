The Square, film satirique du Suédois Ruben Östlund, a remporté dimanche soir la Palme d’or du 70e festival de Cannes, a annoncé le jury présidé par le cinéaste espagnol Pedro Almodovar.

Le film tourne en dérision le monde de l’art et les petites et grandes lâchetés des nantis cultivés face aux migrants, aux réfugiés et aux itinérants.