Une des héroïnes phares de la culture pop, Wonder Woman, a enfin son film. En salle vendredi, ce long métrage à grand déploiement réalisé par Patty Jenkins compte faire bien plus que simplement divertir. Les trois stars et la metteure en scène de ce blockbuster au féminin, qui risque fort de devenir culte, nous expliquent pourquoi.

Gal Gadot

Diana Price / Wonder Woman

Comment vous êtes-vous préparée à jouer le rôle si riche de Wonder Woman?

Lorsque les producteurs m’ont appris que j’avais le rôle, ils m’ont envoyé deux boîtes remplies de bédés, que j’ai toutes lues. Il y a eu plusieurs versions de Wonder Woman. Mais je me suis entendue avec Patty Jenkins, la réalisatrice, pour dire qu’elles avaient toutes une chose en commun : leur essence. C’est une femme aimante, bienveillante, pas du tout froide et carrée. Nous avons retenu ces qualités. Pour ce qui est de l’aspect physique, je me suis préparée pendant cinq ou six mois avant le tournage. Je me suis entraînée deux heures par jour au gym, tous les jours. J’ai aussi fait des arts martiaux et du vélo. C’était assez pénible, mais c’est une héroïne si iconique! J’avais une grande responsabilité. Elle est forte et puissante. Je ne pouvais pas faire semblant!

En tant que mère de deux filles, quel effet cela vous a-t-il fait de jouer une des femmes les plus fortes de la culture pop? Et quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations?

Les jeunes ont grandi en regardant Superman, Batman et Spider-Man. Enfin, nous avons une femme forte superhéroïne! En tant que mère, ça me rend fière. C’est important d’avoir des modèles de la sorte, tant pour les filles que pour les garçons. On ne peut pas parler d’émancipation sans inclusion.

Robin Wright

La générale Antiope

Pensez-vous que le succès pressenti de ce film aura un effet sur Hollywood?

Si ce film rapporte des sous, je pense que oui, il aura un effet. Ne nous leurrons pas : le dollar fait tout la différence. J’espère donc que tous les parents amèneront leurs enfants voir ce film puisque, s’ils le font, ils feront partie du changement.

Qu’est-ce que le fait d’avoir une femme à la réalisation de ce film, porté par une distribution majoritairement féminine, a changé, selon vous?

Ce qu’il est important de retenir, c’est qu’on essaie simplement d’avoir le même terrain de jeu pour tous. Que ce film mette en vedette des femmes et soit réalisé par une femme ne devrait pas être présenté comme quelque chose d’incroyable, comme un événement rare qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Comme une licorne. Ça devrait être normal, banal.

Connie Nielsen

La reine Hyppolyte

Quel est le principal but que vous souhaitez atteindre avec ce film?

Nous tentons de rééduquer, d’éliminer les connotations négatives qu’on colle au féminisme. Nous ne souhaitons pas nous isoler ou nous refermer entre femmes. Nous souhaitons être inclusives et nous adresser autant aux filles qu’aux garçons. Après tout, c’est une histoire qui parle de courage, de force, de justice et d’amour. Et ça, ce sont des valeurs que nous aimerions tous, hommes et femmes, voir triompher! Ce sont des valeurs primordiales, qui sont également au cœur du parcours de Wonder Woman.

Cette héroïne lutte pour le bien du monde. Elle lutte pour les même choses que Nelson Mandela : pour une humanité ouverte, dénuée de préjugés, où tout le monde est accepté. C’est ça que nous aimerions transmettre : un message d’ouverture et d’acceptation.

Patty Jenkins

Réalisatrice

En quoi Wonder Woman est-elle différente des autres héroïnes, selon vous?

Ce que je préfère d’elle, c’est qu’elle tente de faire ressortir le meilleur de chacun. Oui, c’est une mission très idéaliste. Elle n’est pas ici pour combattre et souffrir : elle est ici pour défendre l’humanité et l’aider à briller, à se surpasser. Elle croit à l’amour, à la vérité, à la beauté. Elle est aussi incroyablement forte. Pour moi, c’est ce qui la rend unique.

Qu’est-ce qui permettrait de voir davantage de films comme le vôtre, où les femmes sont à l’honneur, être produits, tournés et présentés au public?

Tout commence par le succès financier, car les mentalités des studios changent lentement. Tout comme elles le font dans les grandes entreprises en général… Personnellement, je tente de prouver à ceux qui m’ont dit que le public ne voudrait jamais voir un tel film qu’ils avaient tort. Je veux leur montrer que c’est vraiment du jamais vu!