Les jumeaux de George et Amal Clooney, Ella et Alexander, sont nés mardi à Londres et la maman comme les enfants vont bien, a indiqué l’agent de la star hollywoodienne à l’AFP.

«Ce matin Amal et George ont accueilli Ella et Alexander Clooney dans leurs vies», a dit Stan Rosenfeld. L’acteur de 56 ans et la célèbre avocate et militante des droits de l’homme de 39 ans se sont mariés en 2014.