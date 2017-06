Ces jours-ci, Tom Cruise parcourt le monde afin de présenter The Mummy, un film qui ouvre une porte vers un tout nouveau Dark Universe. Métro discute avec l’acteur de 54 ans afin d’en savoir plus.

Au cours de votre carrière, vous avez joué dans plusieurs films d’action. Qu’y a-t-il donc de si spécial avec The Mummy?

Mais The Mummy est complètement différent! D’abord, c’est un film de monstres, le genre de film qui a fait la renommée de Universal Pictures. Donc, quand le studio est venu me voir et m’a demandé si je voulais faire partie de cet univers et de l’inaugurer pour le monde, je me suis senti investi d’une mission : celle de redéfinir le genre et de le présenter à un nouveau public. Nous voulions mêler l’action, l’aventure et l’humour. Le Dark Universe nous permet de créer des personnages uniques que j’ai bien hâte de présenter au public!

Quel était le but premier en lançant cette saga?

J’adore les films de monstres. J’ai vu l’original en noir et blanc, à la télévision, quand j’étais un enfant, celui qui a été fait dans les années 1930. Et j’ai trouvé ça génial de faire revivre ces créatures de nos jours. Ces monstres sont irrésistibles, incroyablement attachants. On peut les utiliser pour raconter des histoire épiques, de lumière et de noirceur, C’est diablement divertissant!

«J’ai voulu assister aux premières de ce film partout dans le monde, parce que je voulais vraiment prendre le temps de célébrer le cinéma. Je suis un fan fini de films, d’abord et avant tout. C’est très amusant. Ça rend le boulot intéressant. Et puis, ça me permet de porter un costume très chic.» –Tom Cruise, qui enchaîne les tapis rouges pour La Momie

Pourquoi aimez-vous tant le cinéma?

Les films m’inspirent! J’en regarde depuis que je suis un enfant! Depuis que j’ai quatre ans, je rêve d’en faire. Vous savez, je veux voyager dans le monde entier. Mais pas simplement comme touriste. Je veux apprendre. J’adore l’histoire, et je veux faire partie intégrante des autres cultures. Le cinéma me permet de faire ça. De voir, à travers lui, différentes façons de vivre, différentes traditions. Quand je commence à tourner un film, je pousse tout le monde à y aller à fond, à avoir une grosse distribution. J’adore ça. Le cinéma est un langage qui fait fi des frontières, qui fait fi de tout. Et c’est ce que j’aime.

C’est donc l’amour de votre vie?

Oui. Assurément.

The Mummy (La Momie en v. f.)

En salle dès vendredi