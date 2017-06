Pour tous ceux qui ne sont pas amateurs de Formule 1, de nombreuses autres activités – dont certaines gratuites – sont proposées à Montréal ce week-end. Musique, arts, cinéma, cirque… Il y en a pour tous les goûts!

Les FrancoFolies

La 29e présentation de ce festival de musique francophone s’est ouverte hier. Ce week-end, vous pourrez profiter de nombreux concerts gratuits, dont ceux de Zaho ou de Valérie Carpentier. Ceux qui ont un peu de budget pourront assister aux prestations des chanteurs Corneille, Philippe Katerine et Julien Doré ainsi que du rappeur Georgio, programmés en payant.

Du 8 au 18 juin, à la place des Arts et sur la rue Sainte-Catherine

Le Festival mural

Le festival d’art urbain revient cette année pour sa cinquième présentation, commencée hier. Cette activité gratuite mettant à l’honneur des artistes locaux et du monde entier se déroule sur le boulevard Saint-Laurent. Entre peintures murales et concerts extérieurs, ce festival offre des moments uniques à découvrir.

Du 8 au 18 juin sur le boulevard Saint-Laurent

Piknic Électronik

Les Piknic Électronik offrent chaque dimanche des événements électro uniques et gratuits à Montréal. Se déroulant sur la plaine des Jeux, cet événement vous propose de danser et d’apprécier la musique de DJ québécois et internationaux. Ce dimanche, vous pourrez profiter du son des Américains Ardalan et Christian Martin et des Québécoises Mandiz et White.

Du 21 mai au 24 septembre à la plaine des Jeux

Les jardins Gamelin

Les jardins Gamelin proposent diverses activités en ce week-end de Grand Prix. Vendredi, vous pourrez profiter de concerts sur l’heure du dîner et à 17h en soirée. Samedi, vous pourrez écouter une fanfare ou encore danser la salsa. Dimanche: spectacles pour enfants le matin, découvertes d’insectes le midi, jeux l’après-midi et en début de soirée, puis diffusion du film Ça sent la coupe! à 21h. Si vous passez la journée à la place Émilie- Gamelin, vous ne vous ennuierez pas!

Du 19 mai au 15 octobre, place Émilie-Gamelin

Le Festival du cinéma israélien

Vous pourrez assister au Festival du cinéma israélien le dimanche 11 juin au Cineplex du Quartier Latin. Au programme: quatre films, dont deux accompagnés de courts métrages. À part le documentaire Mr Gaga, la majorité des longs métrages diffusés sont des drames. Tous primés, ces films sont à voir dès 19h pour Mr Gaga et Bar Bahar ou à 21h pour Harmonia et Our Father.

Du 4 au 15 juin aux Cineplex du Quartier Latin et du Forum

Festival Eurêka

Du vendredi au samedi, le Festival Eurêka met à l’honneur les sciences et la technologie. Vous pourrez y expérimenter la réalité virtuelle, mettre votre vision au défi grâce à des rayons laser et partager vos rêves avec un arbre virtuel. Au total, une centaines d’activités interactives seront gratuites durant le week-end au Vieux-Port de Montréal.

Du 9 au 11 juin près du Centre des sciences, entre le quai Alexandra et le quai Jacques-Cartier

Le Cirque du Soleil

Pour ceux qui ont un peu de monnaie dans leur portefeuille, le spectacle du Cirque du Soleil, Volta, vaut le détour. Reconnue mondialement, la troupe du soleil s’est installée au Vieux-Port le temps d’une saison. Un spectacle pour petits et grands.

Du 20 avril au 23 juillet au quai Jacques-Cartier

Le Festival Grand Prix sur la rue Crescent

Cette année, le Festival Grand Prix sur la rue Crescent sera beaucoup plus grand que d’habitude. Pour la première fois en 18 ans, le boulevard de Maisonneuve sera fermé entre les rues de la Montagne et Bishop afin de rehausser les animations et les infrastructures. La scène où se produiront les artistes sera ouverte à 360° sur le public, qui pourra profiter de DJ et de divers groupes musicaux. En plus d’admirer un défilé de mode et des voitures de luxe, les participants pourront également mieux connaître le monde de la course automobile grâce à des ateliers de changement de pneus et à des expériences virtuelles au volant.

Du 9 au 11 juin de 11h30 à 21h30, rue Crescent