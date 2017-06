Une nouvelle version du célèbre jeu de société revient sur le parcours de Freddie Mercury, Brian May et leurs acolytes, de leurs débuts modestes à leur immense succès international.

Réalisé avec la collaboration du groupe, le jeu Monopoly: Queen Editioncomporte six pions de collection inspirés par leur carrière (une guitare, un aspirateur, un marteau, une femme sur une moto, un robot et une radio ) et des « scènes » conçues par le guitariste Brian May, qui remplacent les traditionnels maisons et hôtels.

Le plateau de jeu représente les lieux de concert de Queen, depuis la formation du groupe en 1970 jusqu’aux spectacles de Wembley et Knebworth en 1986, qui furent les dernières apparitions sur scène du chanteur Freddie Mercury.

Quant aux classiques cartes Chance et Communauté du jeu, elles sont renommées d’après le titre de deux chansons du groupe, A Kind of Magic et In the Lap of the Gods.

Le jeu sera disponible le 23 juin au prix de 37,99 $US (environ 50 $). Les précommandes peuvent être effectuées sur le site www.queenonlinestore.com.

La chaîne YouTube du groupe, dont le charismatique leader Freddie Mercury est décédé en 1991, a mis en ligne une vidéo où l’on peut voir Brian May ouvrir la toute première boîte du jeu.