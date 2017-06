L’actrice américaine Linda Cardellini, révélée dans la série Freaks and Geeks au tournant des années 2000, parle avec Métro de la troisième et dernière saison de Bloodline, le thriller à succès de Netflix.

Bloodline, c’est l’histoire pleine de suspense d’une famille tissée serré qui s’effiloche peu à peu avec le retour du mouton noir: le fils aîné, Danny (Ben Mendelsohn). Cardellini joue Meg, l’unique fille de la famille Rayburn. Une avocate qui, malgré son charme, cache un problème d’alcool et fait ce qu’elle peut pour rétablir les liens brisés de sa famille tout en combattant ses propres démons.

Depuis que Danny a été tué par son petit frère (aussi le préféré de la famille), John (Kyle Chandler), dans la première saison, ses deux autres frères et sœurs, Meg et Kevin (Norbert Leo Butz), tentent tant bien que mal de dissimuler le crime… et de s’en remettre.

Mais la deuxième saison se termine dans un bain de sang encore plus terrible. Alors que les 10 derniers épisodes de la série sont maintenant disponibles, Cardellini revient sur cette «famille qui se démantèle encore plus». Si les personnages ont tenté de survivre ensemble dans les premières saisons, cette fois-ci, «c’est chacun pour soi».

Métro a joint par téléphone l’actrice de 41 ans à Boston, où elle tournait la comédie Daddy’s Home 2, mettant en vedette Mel Gibson, Will Ferrell et Mark Wahlberg – une ambiance aux antipodes de l’intensité de Bloodline.

On pourrait dire que Meg et Kevin ont trahi John dans la deuxième saison. Jusqu’à ce moment-là, ils pouvaient au moins compter les uns sur les autres.

C’est ça qui est bien avec l’émission: tout dépend de quel côté vous êtes. Parce que si vous êtes du côté de Meg ou de Kevin, vous pourriez considérer qu’ils essayaient seulement d’aider John mais ne faisaient que s’enfoncer de plus en plus profondément. Je pense que Meg pensait vraiment aider son frère en décrochant le téléphone. Et elle n’a tué personne, mais d’un point de vue extérieur, elle était très impliquée dans le meurtre.

Où se situent-ils? À quel point sont-ils coupables? C’est un lourd fardeau pour eux et ils essaient de trouver un moyen de vivre avec ça, de vivre avec eux-mêmes et de vivre ensemble. Danny a été leur bouc émissaire pendant longtemps, et dès qu’il est mort, ils ont commencé à se montrer du doigt pour trouver le responsable de leurs vies misérables.

«Je viens de finir Grace and Frankie. J’adore cette série. Je commence tout juste Feud et j’aime beaucoup Vice Principals.» – L’actrice Linda Cardellini à propos des téléséries qu’elle écoute en ce moment

Je pense beaucoup à ce que John a dit dans la saison 1: «Nous ne sommes pas de mauvaises personnes, mais nous avons fait quelque chose de terrible.» Mais ils ont fait tellement de choses terribles depuis, sont-ils devenus de mauvaises personnes?

Eh bien, c’est ça: quand, au juste, nos agissements rattrapent-ils la perception que nous avons de nous-mêmes? Nous ne pouvons pas justifier nos actions pendant longtemps, et nous pensons peut-être savoir exactement pourquoi nous avons commis tel ou tel acte, mais selon la perspective de quelqu’un d’autre, c’est une tout autre histoire.

Meg boit beaucoup, surtout cette saison-ci. Aimez-vous jouer une alcoolique?

[Rire] C’est toujours intimidant, mais j’ai aussi beaucoup de plaisir. Elle est une épave et, très souvent, elle n’arrive pas à gérer ses émotions. Alors boire, c’est son mécanisme de défense. L’alcool fait partie de la vie de sa famille. Ils boivent beaucoup ensemble et ils boivent seuls aussi. Et ça varie: parfois, elle est un peu éméchée, mais dans d’autres scènes, elle est complètement partie. C’est un défi, comprendre à quel point elle est saoule.

L’emplacement est un élément-clé de la série. Comment avez-vous trouvé votre expérience dans les Keys de la Floride ? Pensez-vous que le récit reflète la culture de l’endroit?

Les Keys sont fascinants. D’un côté, il y a l’historique, tous ces gens venus s’y cacher après avoir commis des actes étranges, abominables. Et puis il y a l’autre côté, cet endroit magnifique, paradisiaque et incroyable. Y aller et y vivre durant les dernières saisons, ç’a été merveilleux. Il y avait des lamantins qui nageaient jusqu’à l’endroit où on habitait. Et puis c’est chaud et humide, et la sueur que vous voyez à l’écran, elle est réelle. Vivre dans un endroit aussi ensoleillé, alors que des choses très sombres s’y passent… c’est le marécage qui rencontre le paradis qui rencontre l’enfer. [Rire.]

Quand on a appris que Bloodline serait interrompu après la saison 3, on a su que Todd A. Kessler en avait planifié six. Avez-vous tout comprimé dans les 10 derniers épisodes?

Nous n’avons jamais vraiment su comment ça se terminerait. On a souvent été surpris dans les dernières saisons. Je ne sais pas ce que ces deux ou trois autres saisons nous auraient réservé, mais je pense que nous finissons là où les créateurs le voulaient au départ. Et je crois que le moyen dont on se rend à ce point final peut changer. Personnellement, quand une émission a trois saisons, c’est super pour tout regarder en rafale! [Rire.]