La cinquième édition des Rendez-vous des arts métissés, qui ont pour but de familiariser la population avec la culture autochtone, se déroulera de vendredi à dimanche. Métro a sélectionné cinq choses à voir pendant cet événement 100% gratuit.

Le concert de Florent Vollant

Le chanteur innu Florent Vollant, nommé cette année Compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, présentera un spectacle musical en compagnie de ses invités, Zachary Richard, Vincent Vallières ainsi que Maten en première partie. Un concert «festif» et «rassembleur» à voir en famille. Il s’agit de LA tête d’affiche à ne pas manquer pendant ces rendez-vous.

Samedi à 19h, place Royale

Les représentations des Arizoniens

Les Rendez-vous des arts métissés ont conclu un partenariat avec le consulat des États-Unis cette année. Ainsi, plusieurs artistes venant de l’Arizona effectueront des représentations durant l’événement. La Sinquah Family Dance Troupe viendra danser avec ses cerceaux et ses costumes traditionnels colorés. De son côté, le chanteur Hopi/Dine Casper Lomayesva se produira avec son groupe The 602 Band dans le cadre d’un spectacle combinant les mélodies issues de ses racines autochtones et de la musique reggae.

Casper Lomayesva: vendredi à 19h, place Royale

Sinquah Family: présente pendant tout l’événement, à la place Royale et à la place de la Dauversière

L’exposition photographique de Nadya Kwandibens

Une exposition de portraits d’hommes et de femmes autochtones du Canada sera à admirer à l’Espace culturel Ashukan. C’est la première fois que ces photos sont exposées à Montréal. Elles ont été réalisées par Nadya Kwandibens, une photographe réputée de la communauté animakee. Concrete Indians présente la réflexion de l’artiste à propos des Autochtones évoluant dans un environnement urbain contemporain. Dans cette exposition, la photographe se questionne sur ce qui est culturellement conservé dans un tel milieu et se demande comment préserver son identité autochtone en ville.

À partir de vendredi jusqu’au 31 juillet, à l’Espace culturel Ashukan

Les activités de médiation culturelle

Ce rendez-vous pour la famille a pour but de créer «un pont entre les différentes cultures». Ainsi, les participants pourront en savoir plus sur le traité de la Grande Paix, la fabrication d’un bâton de parole ou encore la signification des danses de cerceaux. Ces ateliers de médiation culturelle seront animés par les artistes de la nation hopi venus de l’Arizona.

Samedi et dimanche, de 13h à 15h30, à la place de la Dauversière et à la place Royale

La galerie d’art éphémère

À voir en extérieur : une galerie d’art autochtone et allochtone éphémère. Une quarantaine d’artistes visuels, sculpteurs, artisans, danseurs ou encore musiciens seront présents au parc de la Dauversière pour présenter la diversité multiculturelle montréalaise et d’ailleurs.

Vendredi, samedi et dimanche, de midi à 20h30, à place de la Dauversière