L’auteur du hit planétaire Happy, single phare du deuxième volet de la franchise Détestable moi (Vf de : Despicable Me), vient de mettre en ligne la chanson There’s Something Special.

Plus lent et soul que l’entraînant Happy, There’s Something Special est un des cinq titres créés par Pharrell pour Détestable moi 3.

Déjà en écoute, le morceau Yellow Light figurera aussi sur la bande originale du film. La sortie du film est prévue pour le 30 juin au Québec.





Précommande de la bande sonore ici: smarturl.it/DM3Soundtrack