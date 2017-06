Les finalistes de la 32e édition des prix Gémeaux ont été dévoilés jeudi, et c’est la grande favorite de l’an dernier, Les pays d’en haut qui se distingue des autres productions de télévision québécoise, avec pas moins de 16 nominations. Lâcher prise suit de près avec 12 nominations et, sans surprise, Unité 9 fait encore une fois partie des meneurs, avec ses 10 nominations.

Avec le double des nominations récoltées l’an passé, Les pays d’en haut, gagnant de cinq statuettes en 2016, pourrait encore une fois dominer la cérémonie présentée par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision le 17 septembre prochain. Toutefois, Lâcher-prise et Feux (neuf nominations), les nouvelles émissions à succès de Radio-Canada, risquent de lui donner du fil à retordre.

Les séries mettant en vedette des personnages féminins s’imposent dans la catégorie de la Meilleure comédie. Lâcher-Prise, Trop et Les Simone sont nommées aux côtés de Boomerang et de Les pêcheurs. Du côté de la Meilleure série humoristique, La soirée est encore jeune, Like-Moi, Infoman, LOL:-) et la toute dernière saison des Appendices tenteront de remporter la statuette.

Malgré un accueil mitigé de sa première saison, Les Échangistes s’est mérité une nomination dans la catégorie du Meilleur talk-show. L’émission y affrontera En mode Salvail, Tout le monde en parle, Les grandes entrevues et Céline: Au-delà du rêve.

Parlant de Céline Dion, l’émission «Spécial Céline» d’En direct de l’univers se taille une place dans la catégorie «Meilleure spéciale de variétés ou des arts de la scène».

Guylaine Tremblay (Unité 9) est encore une fois nommée dans la catégorie du Meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique annuelle, et, pour la 10e fois, Guy Nadon (O’) est finaliste pour l’équivalent masculin de cette catégorie.

Cette année toutefois, de nouveaux visages se glissent parmi les nommés dans les catégories d’interprétation. L’humoriste Virginie Fortin figure pour la première fois sur la liste des finalistes, pour son rôle dans la série Trop. Les nouvelles-venues Feux, L’imposteur, Lâcher-prise, Les Simone, et Victor Lessard (sacrée Meilleure série francophone au Festival international des médias de Banff) seront à surveiller lors de la remise des prix.