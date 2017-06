Le réalisateur de Da Vinci Code serait bien placé pour récupérer le Star Wars consacré à Han Solo, suite au départ des réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller. Joe Johnston, réalisateur de Captain America : First Avenger serait également une possibilité, selon la presse américaine.

À peine la nouvelle officielle que les rumeurs vont déjà bon train. Deadline avance que Ron Howard sortirait en tête de la liste des réalisateurs susceptibles de reprendre le flambeau. The Hollywood Reporter évoque la piste Joe Johnston, connu pour ses films d’aventures Captain America : First Avenger, Jurassix Park III et Jumanji.

LucasFilm et Disney pourraient également recruter en interne. Le site spécialisé évoque Tony Gilroy, scénariste du précédent spin-off Star Wars, Rogue One, qui s’était déjà chargé à l’époque de ses reshoots. Également sur les rangs, Larry Kasdan, scénariste emblématique de la saga qui est maintes fois passé derrière la caméra (Wyatt Earp, Dreamcatcher)

Pour le moment, aucun successeur à Phil Lord et Christopher Miller n’a été officialisé par LucasFilm, qui devrait communiquer dans les prochains jours, voir les prochaines semaines. La société a d’ores et déjà ajouté plusieurs semaines de tournage additionnel à la fin de l’été.

La tâche s’annonce rude pour le prochain réalisateur du film consacré aux jeunes années du héros intergalactique Han Solo. Le spin-off est en tournage depuis février dernier au studio londonien de Pinewood avec Alden Ehrenreich dans le rôle-titre, Emilia Clarke, Woody Harrelson et Donald Glover.

Rien n’indique encore si cette mésaventure contraindrait Disney à repousser la sortie de son long métrage, pour l’instant fixée au 25 mai 2018.