The Promise est un titre de la bande originale du film du même nom, dans lequel Oscar Isaac, Christian Bale et Charlotte Le Bon se partagent l’affiche. Le long-métrage se déroule pendant le génocide arménien.

Le clip vidéo élargit le sujet à tous les rescapés en faisant se succéder de nombreuses images de réfugiés, tirées d’archives ou bien récentes.

Dans une interview accordée au magazine Rolling Stone, Meiert Avis, l’un des réalisateurs de la vidéo, a déclaré que Chris Cornell souhaitait un clip aux accents optimistes.

Le producteur du film Eric Esrailian avait remarqué que l’artiste se montrait joyeux, passionné, engagé et créatif pendant la réalisation du clip. Il ajoute : « Il apparaissait concentré et non stressé. Simplement satisfait ».

Chris Cornell, qui était notamment le chanteur du groupe Soundgarden, est décédé le 18 mai 2017.