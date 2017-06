Cette fin de semaine, les Québécois célébreront en grande pompe leur fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste. Que vous soyez du genre grand rassemblement ou plutôt petite fête de quartier, vous serez comblé par tous les événements qui sont organisés autour du 24 juin dans la grande région métropolitaine.

Le Grand spectacle de Montréal

Déménagé du parc Maisonneuve à la place des Festivals depuis quatre ans déjà, le Grand spectacle de la fête nationale est probablement la célébration la plus populaire auprès des Montréalais. Cette année, cette grande fête est animée par Guillaume Lemay-Thivierge et met en scène plusieurs artistes bien connus ainsi que d’autres de la relève. Vous y retrouverez Robert Charlebois, Claude Dubois, Charlotte Cardin, Patrice Michaud et Alaclair Ensemble, pour ne nommer que ceux-là. Vendredi, à 21h, au Quartier des spectacles

Fêtes de quartier

Tous les quartiers montréalais feront la fête à leur façon vendredi et/ou samedi. Par exemple, rendez-vous à l‘Esplanade Sun Life du Stade olympique dans Hochelaga-Maisonneuve vendredi pour un spectacle de Yann Perreau ou au parc Eugène-Dostie de Sainte-Geneviève pour voir les Trois Accords. Samedi, allez fêter au parc Saint-Louis dans Lachine pour voir les Cowboys Fringants ou bien au parc du Millénaire à Dorval où Gregory Charles est invité.

Défilé

C’est sur le thème «Il était une fois» que le défilé mettra en scène cette année plusieurs événements marquants de l’histoire de Montréal. Le départ se fait rue Boucher et se termine rue De Rigaud, en passant par Laurier, Saint-Joseph, Mont-Royal et Rachel. La fin du défilé ne signe pas la fin de la journée. En effet, le party se poursuit dans le Quartier latin jusqu’à tard le soir avec Manu Militari et David Goudreault. Samedi, à 13h, rue Saint-Denis



Spectacle et animations à Longueuil

Quelques heures avant le grand spectacle en soirée, des commerçants et des artisans du coin s’installeront rue Saint-Charles Ouest pour une grande vente. Des activités de hockey bottine, de basketball et de cheerleading sont aussi organisées. Dès 20 h, sur scène, vous retrouverez Charles Kardos, le gagnant de La Voix Junior de 2016, ainsi que Breen LeBoeuf et Martin Deschamps. Samedi, à 18h, rue Saint-Charles Ouest

Le Grand spectacle à Laval

Laval organise un grand spectacle qui rivalisera avec celui de Montréal. Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur et Matt Holubowski, entre autres invités, monteront sur scène. Au menu? Un hommage aux grands groupes mythiques québécois. La soirée sera clôturée par des feux d’artifice. Samedi, à 21h, au Centre de la nature