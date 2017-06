Alors que le film d’Arthur Penn, avec Warren Beaty et Faye Dunaway dans la peau de Bonnie Parker et Clyde Barrow, célèbre cette année son demi-siècle, le célèbre couple de braqueurs de banques s’apprête à revenir au cinéma.

Dans « Highwayman », les amants meurtriers ne seront pas les héros, laissant leur place à Frank Hamer et Manny Gault, deux enquêteurs réunis expressément pour mettre fin à la cavale meurtrière du couple qui dure depuis deux ans dans les états du Texas, d’Oklahoma, du Missouri, de Louisiane et du Nouveau-Mexique.

En mai 1934, Frank Hamer, shérif et ancien Ranger connu pour être un homme sans aucune pitié, tend un piège à Bonnie et Clyde en mettant en place un barrage policier sur leur route. Cet embuscade permet à la police de tirer une dizaine de balles lorsque leur voiture arrive. Les bandits de grand chemin meurent sur le coup.

Le rôle de Frank Hamer devrait revenir à Kevin Costner tandis que celui de Manny Gault devrait être tenu par Woody Harrelson. John Lee Hancock, réalisateur de « The Blind Side », « Dans l’ombre de Mary » et « Le Fondateur », mettrait en scène ce film, qui est en réalité un vieux projet d’Universal Pictures. A l’époque, le studio avait pensé à Paul Newman et Robert Redford pour endosser les rôles principaux.