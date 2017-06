L’acteur australien va incarner Gary Hart, ancien sénateur du Colorado et candidat démocrate à la présidentielle de 1988, dans « The Frontrunner », le prochain film de Jason Reitman (« Juno »).

Éclaboussé par une affaire d’adultère, le politique qui faisait figure de grand favori a été contraint de se retirer.

Le scénario est adapté de l’ouvrage « All the Truth Is Out » publié par Matt Bai en 2014. Il retracera l’ascension de Gary Hart puis sa chute.

Récemment aperçu dans « Logan », Hugh Jackman sera prochainement à l’affiche de « The Greatest Showman on Earth », un biopic sur P.T Barnum.