Le studio derrière Hunger Games reprendrait à son compte Hellboy: Rise of the Blood Queen, nouvelle mouture de la saga des années 2000 lancée par Guillermo del Toro, selon The Hollywood Reporter. Le film se tournerait à l’automne avec un nouveau réalisateur.

Hellboy n’est pas une série comme les autres: en effet, chacun de ses épisodes a été produit par un studio différent. Le premier, en 2004, avait eu l’appui de Columbia Pictures (Sony); le deuxième, quatre ans plus tard, avait pu compter sur Universal. Son reboot – à ne pas confondre avec un troisième épisode qui n’a jamais vu le jour – sera chapeauté par Lionsgate.

Le redémarrage des aventures du démon rouge se fera avec un nouveau réalisateur, Neil Marshall (Doomsday, Game of Thrones, Westworld), et un nouvel interprète, David Harbour, connu pour incarner le shérif dans la série de Netflix Stranger Things.

Le duo succédera à Guillermo del Toro et Ron Perlman qui officiaient dans les deux précédents volets adaptés des comics de Mike Mignola. Les films avaient rapporté 99 et 160 M$US au box-office mondial.