La populaire chanteuse, Kathleen, qui a offert au public les succès « Ça va bien! » et « Où aller? » dans les années ’90 effectuera un retour sur scène dans sa ville natale le samedi 29 juillet.

En mars dernier, la chanteuse d’origine cap-chatienne confiait à TC Media qu’elle préparait un grand retour sur la scène musicale. C’est maintenant confirmé. Le 29 juillet prochain, Kathleen Sergerie se produira sur scène pour la première fois depuis huit ans dans le cadre du spectacle 100 % Cap-Chat qui met en vedette l’auteur-compositeur-interprète, Patrice Michaud. « J’ai fait une apparition sur scène au Festival d’été de Québec en 2009 alors que les Lost Fingers avaient repris « Où aller? ». Sinon, la dernière fois que j’ai chanté sur une scène à Cap-Chat remonte à quand j’avais 13 ans. J’avais alors gagné un concours dans l’émission « Les tannants » animée par Pierre Marcotte et Roger Giguère. »

Il s’agit donc d’un retour sur scène à Cap-Chat après presque 40 ans d’absence. «C’est extraordinaire. Il ne pourrait pas y avoir un meilleur endroit que chez nous pour remonter sur scène. Je suis vraiment heureuse et j’apprécie beaucoup l’invitation de Patrice.»

Afin que le retour de Kathleen à Cap-Chat soit mémorable, il faut garder des éléments de surprise mais la blonde chanteuse confie qu’elle présentera de nouvelles chansons mais également des classiques de son répertoire. «Je vais aussi profiter de mon passage à Cap-Chat pour tourner des images pour le premier vidécoclip de mon prochain album.»

Le spectacle 100 % Cap-Chat mettra en vedette Patrice Michaud qui demeure l’attraction principale de la soirée. En plus de Kathleen, il sera accompagné des cap-chatiens, Benoît Côté et Mylène Vallée. Pour ajouter une cerise sur le sundae, Patrice Michaud a également invité l’auteure-compositrice-interprète, Pascale Picard à se joindre à lui. L’artiste originaire de Charlesbourg à qui l’on doit les succès «Gate 22» et «Runaway» fera donc partie du spectacle 100 % Cap-Chat qui se tiendra le samedi 29 juillet dès 20 h au centre sportif Claude-Jourdain.

Des billets sont disponibles dès maintenant à la Cité Hi-Tech de Sainte-Anne-des-Monts, au Petro-Canada de Cap-Chat ainsi qu’à l’aréna de Cap-Chat.