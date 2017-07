La populaire série Game of Thrones (Le trône de fer) sera de retour sur les ondes de HBO dimanche. Le long combat entre les Stark et les autres grandes maisons de Westeros pour le contrôle du trône de fer (entre autres choses) se poursuivra enfin.

Au moment où on se parle, les Stark, menés par Jon Snow, ont vaincu les Bolton sur le champ de bataille. Récemment proclamé roi du Nord, Jon peut dire merci à la prêtresse (magicienne? sorcière?) Melisandre de l’avoir ramené à la vie.

Daenerys Targaryen (mère de dragons et libératrice d’esclaves) a éliminé Khal Moro et ses acolytes pour reprendre le contrôle de l’armée des Dothrakis.

Cersei Lannister a pour sa part éliminé ses ennemis, notamment le High Sparrow, en faisant exploser le Grand Septuaire de Baelor, se proclamant par la suite reine.

La septième saison, réduite à seulement 7 épisodes, comparativement à 10 normalement, promet d’être aussi cruelle et sanglante que les précédentes. Dans les bandes-annonces, on pouvait, entre autres, voir les forces de Danaerys attaquer le domaine des Lannister, Casterly Rock (Castral Roc).

Kit Harrington, qui joue le rôle de Jon Snow, a reconnu en entrevue qu’il se sentait en sécurité pendant la saison six, puisque son personnage venait tout juste d’être ressuscité. Tout indique que sa vie sera de nouveau en danger dans les prochaines semaines.

Même si le sadique Ramsey Bolton, bouffé par ses propres chiens, n’est plus parmi nous, la saison sept de Game of Thrones aura son personnage cruel. «Après cette saison, Ramsay aura l’air d’un enfant de chœur», a indiqué l’acteur Pilou Asbaek, qui campe le rôle d’Euron Greyjoy.

Selon plusieurs fans de la série, une des intrigues de la saison sept mettra en scène les White Walkers (Marcheurs Blancs), passant au sud par un trou s’étant formé dans le mur. Comme le nombre d’épisodes est moindre que dans les années passées, on peut s’attendre à ce que le rythme soit plus rapide dans la septième saison de Game of Thrones. Reste maintenant à voir ce que les créateurs de la série, David Benioff et D.B. Weiss, nous réservent comme surprises.

4 Quatre réalisateurs ont travaillé sur la septième saison de Game of Thrones, qui a été tournée principalement en Irlande du Nord, en Espagne et en Islande.

Cinq théories pour la saison 7

Sam le raconteur

Cette théorie vient de l’acteur campant le rôle de Samwell Tarly, John Bradley. En entrevue avec le Hollywood Reporter, il a indiqué que la présence du gyroscope dans le générique d’ouverture de l’émission, dans la bibliothèque des Maesters n’est pas une coïncidence. Une des théories est que l’histoire de Game of Thrones nous est racontée par Sam. «Selon la logique de l’univers dans lequel la série se déroule, l’histoire de Westeros, de la bataille pour le trône de fer, serait racontée dans un livre de cette bibliothèque», a-t-il dit.

Tyrion le Targaryen

Cette théorie très populaire chez les fans de Game of Thrones veut que Tyrion ne soit pas un Lannister, mais plutôt un Targaryen. Tyrion aurait été conçu après que le roi fou (Mad King) eut violé la femme de Tywin Lannister, Joana. Tyrion serait donc le demi-frère de Daenerys. Certains moments dans la série peuvent laisser croire que cette théorie est vraie. Tywin affirme par deux fois à Tyrion qu’il n’est pas son fils. Les dragons de Daenerys n’ont également pas attaqué Tyrion dans la saison six.

Bran et les White Walkers

Plusieurs fans croient que la magie empêchant les White Walkers (Marcheurs Blancs) de passer au sud disparaîtrait si jamais Bran traversait le mur pour retourner à Westeros. Dans l’épisode The Door, le roi des White Walkers (Night King) est capable de traverser la barrière magique du corbeau à trois yeux (Three-Eyed Raven) après avoir marqué Bran.

Jaime tuera Cersei

Comme il l’a fait avec le roi fou (Mad King), Jaime Lannister pourrait de nouveau assassiner un monarque en tuant sa sœur, Cersei, qui est présentement la reine des sept royaumes. Enfant, Cersei a fait la rencontre d’une voyante qui lui a prédit qu’elle allait avoir trois enfants qui allaient tous mourir prématurément. La diseuse de bonne aventure a aussi affirmé que Cersei serait reine jusqu’au moment où elle serait remplacée par une femme plus jeune et plus belle. Jusqu’à maintenant, toutes ces prédictions se sont réalisées.

Le retour du prince

Beaucoup de fans de Game of Thrones pensent que Daenerys ou Jon Snow pourraient annoncer le retour d’Azor Ahai. Dans la mythologie de A Song of Ice and Fire, les livres de George R.R. Martin sur lesquels la série est basée, il y a une prophétie qui annonce le retour de ce personnage. Azor était un des derniers héros que le monde ait connus. Il a vaincu les autres avec Lightbringer, une épée qui s’embrase. Selon la prophétie, Azor renaîtra «au cœur du sel et de la fumée».

Récapitulatif

Voici un bref récapitulatif de ce qui s’est passé au cours des six premières saisons de Game of Thrones.