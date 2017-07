À peine plus de quatre minutes pour plonger dans l’histoire… Et pas n’importe quelle histoire. Celle de la bataille de Dunkerque, et plus particulièrement l’opération Dynamo destinée à rapatrier les 400 000 soldats coincés sur la plage de Dunkerque et pilonnés par les forces allemandes.

Dans cette courte, mais impressionnante vidéo à 360°, le spectateur voit la bataille sous trois angles différents, toujours en pleine action : au fond de l’eau tout d’abord, entre les corps et les bombes, puis dans les airs aux commandes d’un avion pris dans les combats et enfin, au premier rang sur la plage au milieu des autres soldats.

Compatible avec tous les casques VR

La vidéo, disponible gratuitement sur HTC Vive, Gear VR, Facebook 360 et YouTube 360, est d’autant plus saisissante qu’elle a été créée pour être vue avec un casque VR. Cela permet de vivre la bataille à la première personne.

L’expérience a été réalisée en collaboration avec de grands noms de l’informatique, le studio Warner Bros, distributeur du film, s’étant associé à Intel, Microsoft et Practical Magic. Repoussant les limites connues de la réalité virtuelle, l’expérience «VR Dunkerque» a nécessité des équipements, logiciels et techniques de pointe de façon à satisfaire les exigences créatives et les délais du réalisateur.

En se basant sur des processeurs Intel Xeon, les équipes ont ainsi pu concevoir une vidéo à 360 degrés immersive avec des images d’une résolution exceptionnelle et une grande fluidité.

Cette expérience est une belle introduction qui permet de ressentir l’ambiance et pourtant de ne rien dévoiler. À tester avant de vivre le film sur grand écran dans quelques jours.

Infos: Save Every Breath: The Dunkirk VR Experience