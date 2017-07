L’actrice britannique a été choisie pour interpréter la version jeune de Donna dans Mamma Mia: Here We Go Again!, attendu en salles le 20 juillet 2018, aux États-Unis, révèle The Hollywood Reporter.

Elle rejoint Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan et Colin Firth, présents dans le premier volet, qui ont d’ores et déjà signé pour reprendre leur rôle respectif. Le tournage se déroulera sous la houlette d’Ol Parker, le scénariste du long-métrage Indian Palace.

Selon plusieurs médias américains, Mamma Mia: Here We Go Again!, en référence aux paroles de la chanson d’Abba, sera à la fois un préquel et une suite. Le film alternera entre le présent et le passé avec des flash-back.

Sortie en 2008, l’adaptation cinématographique de la comédie musicale du même nom avait engendré 600 millions de dollars de recettes dans le monde.

Révélée par la série historique Downton Abbey, Lily James a récemment été aperçue dans Cendrillon de Kenneth Branagh et Orgueil et Préjugés et Zombies de Burr Steers. L’actrice de 28 ans sera à l’affiche de Baby Driver d’Edgar Wright, dès le 19 juillet prochain.