Le chanteur-compositeur de 26 ans Ed Sheeran, qui a lancé son troisième album, Divide, au printemps, a répondu des questions en rafale avant son passage au Centre Bell mercredi.

Pourquoi avez-vous nommé vos albums Plus, Multiply et Divide?

Je ne sais pas, c’est quelque chose que j’ai décidé il y a de cela quelques années et c’est resté depuis.

Que faites-vous habituellement avant de monter sur scène?

Je bois beaucoup d’eau… et c’est tout. Je ne fais rien d’autre.

Qu’est-ce que cela vous fait de savoir que des admirateurs utilisent tes chansons lors d’événements importants de leur vie, comme un mariage par exemple?

Cela me surprend toujours, mais je suis vraiment content qu’ils fassent ça.

Quel était votre but en enregistrant Divide?

Je voulais simplement faire un album qui serait meilleur que mon précédent.

Et comment c’était lorsque vous l’avez écouté pour la première fois?

C’était un peu frustrant, cet album, parce que j’écrivais et je produisais les chansons une par une. J’ai donc probablement écouté l’album au complet pour la première fois alors qu’il était déjà en vente. Mais ç’a été un moment spécial.

Êtes-vous un perfectionniste, du genre à faire mille et un ajustements jusqu’à la dernière minute?

Pas vraiment. Je suis perfectionniste dans le sens que je veux que ce que je fais soit bon, mais mes paroles n’ont pas à être parfaites lorsque je les écris.

Vous avez pris une année sabbatique. Est-ce que cela a changé la perception de votre carrière ou de votre vie?

Oui, tout à fait. Ça m’a donné une nouvelle vision sur tout, particulièrement sur les problèmes liés au travail.

Comment restez-vous en forme et concentré pendant les longues tournées?

J’aime courir et je m’investis beaucoup dans mon travail.

De quoi vous ennuyez-vous le plus lorsque vous êtes loin de chez vous aussi longtemps?

La bière, ma famille et la météo.

Qu’est-ce qui vous impressionne le plus avec vos admirateurs?

À quel point ils apprennent les paroles de mes chansons si rapidement.

Vous écrivez des chansons tout le temps, mais qu’est-ce qui vous inspire à débuter l’écriture?

Mes chansons proviennent d’expériences personnelles. J’écris toujours des lettres qui naissent de ces expériences.

Quelle musique écoutez-vous en ce moment?

Ces temps-ci, j’ai passé beaucoup de temps à écouter le dernier album d’Eminem.

Êtes-vous fébrile avant la sortie du prochain album de Taylor Swift, qui doit être lancé à la fin de l’année?

Oui, bien sûr. Je n’ai rien entendu encore, mais j’ai bien hâte.

Quelle émission de télévision regardez-vous en ce moment?

L’émission britannique Broadchurch m’a rendu complètement dépendant.

Croyez-vous qu’un événement durant cette tournée pourrait donner de l’inspiration pour écrire une nouvelle chanson?

Oui. Visiter différents pays m’inspire toujours pour écrire quelque chose.

Y a-t-il une chanson qui est devenue un succès sans que vous ne vous y attendiez?

Oui. Lorsqu’une chanson est lancée, je ne sais jamais quelle sera la réaction des gens, mais je suis toujours content de savoir que quelqu’un quelque part l’aime.

Qu’est-ce que vous pensez de l’état de la musique pop aujourd’hui?

La musique pop s’est toujours adaptée au monde dans lequel elle évolue. Ç’a toujours été comme ça et je crois que la situation n’a pas trop changé depuis les 17 dernières années.

Lorsque vous lancez une nouvelle chanson ou un nouvel album, est-ce que vous surveillez le nombre de téléchargements ou de copies?

Oui, beaucoup. Je garde toujours un oeil sur la réaction des gens, je lis les commentaires. C’est important de savoir comment est-ce que sa musique est reçue dans le public.

Quelle est la prochaine étape pour vous?

Poursuivre avec la tournée. Elle va durer encore un bon moment.