Toujours taquin à 94 ans, le père de Spider-Man, Hulk, Iron Man et des X-Men, entre autres, a rigolé en affirmant qu’il «aurait demandé une augmentation», s’il avait su à quel point il était bon.

«Je suis l’homme le plus chanceux du monde, parce que j’ai eu des amis. Et avoir les bons amis, des gens sur qui on peut compter et qui vous disent la vérité, ça fait tout», a déclaré l’homme qui a révolutionné la bande-dessinée américaine, et par extension la culture populaire du pays, dans les années 60.

Celui qui s’est surnommé «Stan the Man» – en opposition à son compère, le dessinateur Jack «the King» Kirby – a également rendu un hommage poignant à sa femme, Joan, décédée il y a deux semaines à l’âge de 93 ans.

Les hommages se succèdent pour Stan Lee, qui a reçu un Disney Legend Award lors du salon D23 vendredi dernier à Anaheim (Californie). A cette occasion, il a donné un discours remarqué et salué par une standing ovation.

Né Stanley Martin Lieber le 28 décembre 1922 à New York, Stan Lee a commencé sa carrière en 1939, en tant qu’assistant pour Timely Comics.

Ses tâches consistaient alors à préparer le déjeuner, remplir les encriers et relire les scénarios.

C’est en 1941 que son nom est imprimé pour la première fois dans un comic-book, alors qu’il écrit une page de texte publiée dans le troisième numéro de la série Captain America.

La même année il assure l’intérim au poste d’éditeur de Timely Comics avant de devenir éditeur en chef en 1961 de ce qui s’était transformé en Marvel. En 1972, il met de côté l’écriture pour devenir directeur de publication de la maison d’édition.

Plus de deux millions de comics de Stan Lee ont été traduits dans 25 langues et vendus dans 75 pays à travers le monde.

On dit souvent de lui qu’il a créé ou participé à la création de 90% des personnages de l’univers Marvel.