Fox Searchlight vient de dévoiler la première bande-annonce de The Shape of the water, une histoire d’amour fantastique signée par le réalisateur mexicain.

Situé en pleine Guerre froide, le film suit une créature aquatique fantastique, retenue prisonnière dans un laboratoire du gouvernement américain. Anomalie naturelle et énigme pour les scientifiques, cet homme amphibien sera libéré par Elisa, une femme de ménage muette qui se prend d’amour pour lui.

Doug Jones, grand habitué des films de Guillermo del Toro (Hellboy et sa suite, Le Labyrinthe de Pan et Crimson Peak) campe la créature, aux côtés de Sally Hawkins (Blue Jasmine) dans la peau d’Elisa, Octavia Spencer (Les Figures de l’ombre) dans le rôle de sa collègue Zelda, Michael Shannon (Nocturnal Animals) et Richard Jenkins (Kong: Skull Island) dans les rôles des membres du gouvernement.

Le film est attendu dans les salles le 8 décembre.