Des personnalités publiques exhiberont leurs tatouages au vernissage de l’exposition Tous Encrés 2, jeudi soir à 17h au Théâtre Saint-James. Isabelle Desjardins, Charles Hamelin et P.A. Methot, entre autres, ont accepté de poser pour la caméra de la photographe Franca Perrotto afin de sensibiliser le public aux préjugés que vivent les jeunes qui ont une apparence non conventionnelle. «C’est un cri du cœur pour ne pas montrer du doigt ni juger cette jeunesse marginale», peut-on lire sur la page GoFundMe de l’événement.

Les profits de la vente des clichés seront remis aux organismes Dans la rue de Montréal, qui vient en aide aux jeunes en situation d’itinérance, et Au trait d’union de Québec, qui se concentre sur la réussite et le maintien scolaire.

Les artistes, animateurs et sportifs tatoués se joignent donc à Montréal Ink, une rencontre internationale de tatouage qui se déroulera à partir de demain et jusqu’à dimanche au Théâtre Saint-James, dans le Vieux- Montréal. Au menu, autant de styles que vous pouvez en imaginer: réalisme, old school, japonais, tribal et ornemental, entre autres.

TOUS ENCRÉS 2 from Bon apti on Vimeo.

Les organisateurs de Montreal Ink promettent un musée ouvert à tous où l’art du tatouage sera à l’honneur.