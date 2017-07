Le Centre Phi permet de plonger corps et âme dans une multitude de Mondes oniriques.

Vous avez toujours voulu vous comporter comme un oiseau ou peindre telle une personne qui ne voit qu’en noir et blanc? C’est dorénavant possible avec cette exposition immersive de réalité virtuelle qui procure d’intenses expériences sensorielles.

C’est le cas notamment quand on se trouve dans la peau d’un astronaute qui se risque à sortir dans l’espace. Sandra Bullock de Gravity peut aller se rhabiller. À peine plus terre à terre est ce tour de magie qui métamorphose le spectateur en arbre qui grandit encore et encore jusqu’à toucher le ciel et les étoiles. Nos bras se transforment en branches, l’air effleure l’écorce et une odeur naturelle enivre instantanément.

«Il y a beaucoup d’œuvres qui permettent à plusieurs personnes de les vivre ensemble» Myriam Achard, directrice relations publiques et communications du Centre Phi

Participer à une émeute ou retracer l’évolution de la Terre n’aura d’ailleurs jamais été aussi facile grâce à ces songes éveillés. Même Vaysha l’aveugle de Theodore Ushev reçoit un traitement spécial alors que le protagoniste aura l’occasion de fermer l’œil gauche ou droit s’il préfère voir le passé ou découvrir l’avenir.

Ces 12 œuvres nécessitent souvent une participation accrue des visiteurs, qui y découvriront des façons novatrices de raconter des histoires. La mémoire est au cœur de plusieurs aventures incroyables, dont le spectre mélancolique se veut ludique (de la peinture onirique s’anime selon les désirs d’une adolescente) ou plus physique (un coup de foudre naît et implose par la danse).

Le thriller est le genre par excellence pour donner libre cours aux réminiscences, et les enquêtes sur fond de vérités et de mensonges s’entrechoquent. Une quête perpétuelle de souvenirs qui permet de jouer un rôle actif dans un crime qui éclabousse une certaine Emily Mortimer.

Les amateurs de sensations fortes ne voudront surtout pas manquer cet amalgame de cinéma et de jeu vidéo concocté par Ubisoft qui fait défiler le héros dans un labyrinthe menaçant. Un casse-tête angoissant sur l’espace et le temps qui donne froid dans le dos et qui permet de vivre une autre existence.