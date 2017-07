Cette semaine, Métro craque pour Drib à Fantasia, Ma vie amoureuse en 16 garçons, GLOW, Jodie Whittakker dans Doctor Who, Rêveurs définitifs, Promenade dans le passé et la dernière bande-annonce de Blade Runner 2049.



1. Drib à Fantasia

Quand son père meurt soudainement, tout devient trivial pour Amir Asgharnejad. Étudier, créer, continuer. Pfff. Pourquoi? Aimant repousser les frontières, il commence alors à jouer avec celles de la vérité, de la comédie, de la légalité. Et si je servais du GHB aux visiteurs de mon expo? Et si je poussais des colosses tout en muscles à m’exploser la gueule devant une caméra? Et si je diffusais le tout en ligne? Mais si le deuil et la douleur du Norvégien sont éminemment sincères, tout le reste est mis en scène. Toutes ces vidéos rageuses? Fausses, archifausses. Ce bouncer en colère qui lui assène des coups de poing au point de lui laisser le visage en compote et en sang? Faux, archifaux. Sauf qu’une compagnie de boissons énergétiques de L.A., oh my god, that’s so cool, mord à l’hameçon. Et voit en ce gars frêle, maigrichon et vêtu d’un coton ouaté informe («Mais tu portes du XS, toi!» s’étonne une costumière) un héros violent assoiffé d’hémoglobine. Amir étant un artiste ou, selon certains, un troll, il accepte le défi. Amenez-en des lutteurs de MMA pour m’exploser le visage! Pour l’art, je ferai tout! Reconstitution romancée de réels d’événements réels, Drib, de Kristoffer Borgli, offre un portrait aussi ridicule que savoureux de ce type sans limites – tout comme du monde de la pub. Mi-fiction, mi-docu, total-délire. (Natalia Wysocka)

2. Ma vie amoureuse en 16 garçons

Sous un autre stylo (ou sur un autre clavier), cette histoire aurait pu être ab-so-lu-ment insupportable. Tout comme son héroïne. Mais sous la plume de Stephanie Kate Strohm, la reine du bal qui n’en est plus vraiment une et toutes les péripéties qu’elle subit sont à la fois attachantes et hilarantes. Car oui, c’est bien de bal qu’il s’agit ici. Celui des finissants du secondaire qui, avec le temps, s’est transformé en événement d’ampleur titanesque. L’auteure-jeunesse américaine propose ainsi une variation sur le thème «jolie fille cherche zzzz, cavalier, ennui» pour offrir une douce critique des attentes quant à ce qui n’est, au final, qu’une banale fête de fin d’année. C’est rigolo, inventif et bien tourné. Parfaite lecture d’été. En librairie aux éd. La Martinière. (Natalia Wysocka)

3. GLOW

Ça faisait un bon moment que Netflix ne nous avait pas offert un aussi beau cadeau que Glow. Et quel cadeau. Les créatrices d’Orange is the New Black ont troqué les attachantes détenues contre des lutteuses amateurs, des justaucorps serrés et des coiffures reluisantes de fixatif. On y trouve un bassin diversifié d’actrices, et, surtout, du girlpower là où on ne pensait jamais en trouver. Les Gorgeous Ladies of Wrestling nous offrent une série jouissive dans laquelle on se plongerait des heures et des heures encore. (Camille Lopez)

4. La première docteure

Ç’a pris du temps, mais une femme a enfin la clé du TARDIS. La BBC a annoncé dimanche que Jodie Whittaker sera la première docteure de la mythique série Doctor Who (après 12 docteurs). Il y a beaucoup de positif dans cette nouvelle. D’abord, une nouvelle héroïne fait son arrivée dans le monde de la science-fiction. Ensuite, Whittaker était excellente autant dans Attack the Block que dans Broadchurch. Tout indique qu’elle apportera beaucoup au personnage que Peter Capaldi s’apprête à quitter (que sa nomination heurte des misogynes frustrés est un beau bonus). (Mathieu Horth Gagné)

5. Rêveurs définitifs

Quand chaque numéro est le clou du spectacle, et que la magie et l’illusion sont au service de la poésie, il ne faut pas se laisser rebuter par une pub télé déficiente. Car tout y est simplement édifiant! Mentions spéciales à la méduse comète, au jongleur, musicien malgré lui, aux jumeaux en hologramme, ainsi qu’au trio danse-chant-musique qui pourrait faire l’objet d’un spectacle à lui seul. Un des meilleurs shows que nous ayons vu depuis longtemps. Au Théâtre St-Denis jusqu’au 29 juillet. (Mathias Marchal)

6. Promenade dans le passé de Montréal

Pour comprendre le présent, il faut revenir dans le passé. C’est ce que proposent le directeur des politiques d’Héritage Montréal, Dinu Bumbaru, et l’historien Laurent Turcot dans cette Promenade. À l’aide de photos provenant des archives du quotidien La Presse, ils font revivre les dernières décennies dans la métropole, qui a subi de nombreuses transformations. Les tempêtes de neige, les fêtes de quartier, le magasinage chez Simpsons et le café Canasta y sont évoqués, de même que la destruction du Faubourg à M’lasse, les fouilles archéologiques à la place Vauquelin et la construction de l’autoroute Bonaventure. On peut facilement passer une nuit blanche à examiner tous ces clichés et à faire le lien avec ce qui nous entoure aujourd’hui. Chapeau aux auteurs, dont la passion pour Montréal est sans limites! En librairie. (Marie-Ève Shaffer)

7. Coup d’œil sur Blade Runner 2049

Une raison de plus d’avoir hâte au 6 octobre, jour de la sortie de Blade Runner 2049 : une nouvelle bande-annonce du film est disponible depuis quelques jours. Ces images ont de quoi rassurer les fans du bijou de Ridley Scott. Denis Villeneuve a totalement capturé le look de l’original tout en ajoutant quelques touches modernes. La musique va être malade. Il semble aussi y avoir pas mal d’action. Enfin, Deckard (Harrison Ford) fait une affirmation fort intrigante : «Nous étions traqués.» Qui traquait qui? (Mathieu Horth Gagné)



On se désole pour…

Les Monsieur Madame font du vélo



Pas mal tout le monde connaît la populaire collection de livres pour enfants Les Monsieur Madame. Dans ce récent épisode, Monsieur Peureux participe à une course de vélo. Monsieur Petit aussi. Tout comme Monsieur Grand, Monsieur Malchance, Monsieur Étonnant et plusieurs autres… Les Madames, elles? LA Madame, plutôt. Têtue, de surcroît. Elle se perd en chemin et crève son pneu. Une chance (hummm) que Monsieur Costaud est là pour l’aider. On est en 2017, gang. Ça suffit, les livres pour enfants sexistes. (Andréanne Chevalier)