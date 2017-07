Angelina Jolie a démenti dimanche un passage controversé d’un article du Vanity Fair décrivant le processus d’audition pour son prochain film, First They Killed My Father, tourné au Cambodge.

Le magazine américain affirme que, pour sélectionner les enfants qui joueront dans son projet, Angelina Jolie aurait placé des billets de banque sur une table devant les jeunes acteurs. Lorsque les enfants prenaient l’argent, ils se faisaient réprimander et quelqu’un les forçait à dire pourquoi ils avaient pris les billets. Après la publication de l’article, le paragraphe en question a soulevé une controverse, notamment sur Twitter.

Dans un communiqué publié dimanche, Angelina Jolie s’est dite «bouleversée» par l’article et a déploré que Vanity Fair laissait faussement croire que les réalisateurs avaient violenté et maltraité les enfants. Elle a plutôt affirmé que c’était une improvisation basée sur une des scènes du film. Selon Angelina Jolie, les enfants étaient au courant qu’il s’agissait de faux billets de banque et que l’exercice était une performance pour la caméra.

First They Killed My Father est l’adaptation cinématographique du roman éponyme de Loung Ung, une auteure cambodgienne survivante du régime des Khmers rouges, une dictature brutale qui a laissé des millions de morts et de blessés au Cambodge entre 1975 et 1979.

L’article de Vanity Fair, un pavé de 5000 mots écrit par Evgenia Pertez, revient sur la carrière et les récents déboires de la star hollywoodienne en ne s’arrêtant que brièvement sur la technique d’audition controversée de son film. Jolie a tout de même répondu au magazine afin de rétablir ce qu’elle considère comme une mauvaise interprétation du processus de sélection des jeunes acteurs cambodgiens qui participent au film.

Srey Moch, la petite actrice sélectionnée pour jouer le rôle principal, aurait été choisie à cause de la réaction qu’elle aurait eu face à la technique controversée de Jolie. La Cambodgienne aurait attendu très longtemps avant de prendre l’argent, pour ensuite se justifier en disant qu’elle en avait besoin pour donner à son grand-père, récemment décédé, de meilleures funérailles. Sa réaction désintéressée et son grand cœur lui auraient suffi à obtenir le rôle.