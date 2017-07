PARIS — La célèbre actrice française Jeanne Moreau, qui a obtenu la consécration en 1962 en jouant dans le film-culte de la Nouvelle Vague «Jules et Jim», de François Truffault, est décédée à l’âge de 89 ans.

Pendant une carrière qui s’est échelonnée sur sept décennies et plus de 100 longs métrages, la comédienne à la voix grave a oeuvré avec certains des réalisateurs les plus réputés du monde, dont Orson Welles, Luis Buñuel, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Theo Angelopoulos et Louis Malle.

Son décès a été annoncé lundi par le bureau de la présidence française, puis confirmé par un adjoint de son agent. On ne dispose pas de plus de détails pour le moment sur les causes du décès de cette presque nonagénaire, qui avait accepté encore un petit rôle il y a deux ans — une «participation amicale» dans «Le Talent de mes amis».

Le quotidien «Le Monde» écrit que Jeanne Moreau a été retrouvée morte chez elle à Paris, lundi matin, par sa femme de ménage.

Née à Paris le 23 janvier 1928, d’un père français et d’une mère anglaise danseuse aux Folies-Bergères, «Mademoiselle Moreau», comme elle aimait se faire appeler, a commencé sa carrière au cinéma en 1949. Mais c’est la Nouvelle Vague qui l’a propulsée au rang de figure emblématique du cinéma français et même mondial — les Anglo-Saxons la surnommaient «la Bette Davis française».

Les cinéphiles se souviennent de ses interprétations extrêmement personnelles dans «Touchez pas au grisbi» (Jacques Becker, 1953), son premier grand rôle, puis «L’Ascenseur pour l’échafaud» et «Les Amants (Malle, 1957-1958), «Eva» (Losey, 1962), «Le Journal d’une femme de chambre», d’après Mirbeau (Buñuel, 1964), ou encore «Monsieur Klein», avec un sublime Delon (Losey, 1976).

Les plus jeunes se souviendront peut-être davantage de cette délicieuse «Lady M» qu’elle a interprétée dans l’adaptation de «La Vieille qui marchait dans la mer», de San Antonio, en 1992. L’actrice y menait avec Michel Serrault un duel verbal et psychologique d’une cruauté et d’une vulgarité jouissive — son jeu remarquable lui a d’ailleurs valu un de ses rares César d’interprétation.

Jeanne Moreau a aussi été une redoutable Mahaut d’Artois dans la deuxième adaptation télévisée des «Rois maudits» de Druon en 2005.

L’actrice a par ailleurs écrit et réalisé elle-même deux longs métrages de fiction: «Lumière» en 1976 et «L’Adolescente» en 1979, dans lesquels elle tenait aussi un rôle.

Plusieurs «prix d’honneur»

«Mademoiselle Moreau» aura été somme toute peu récompensée par des prix d’interprétation dans les importants rendez-vous cinématographiques du monde — elle a tout de même remporté le Prix d’interprétation à Cannes en 1960 pour «Moderato Cantabile», de Peter Brook. Mais les grands festivals de Venise et de Berlin lui ont décerné un «prix d’honneur» en 1992 et en 2000, et l’actrice française a reçu deux César d’honneur, en 1995 et 2008. Hollywood a aussi salué son importance indéniable dans l’histoire du cinéma mondial en décernant à cette grande ambassadrice du septième art un Oscar honorifique en 1998. Elle a aussi présidé — plutôt deux fois qu’une — le jury au Festival de Cannes.

Au cours de sa longue et prolifique carrière, Jeanne Moreau a même joué une fois au Québec, en 2006, dans «Romeo et Juliette», une adaptation écrite par le dramaturge Normand Chaurette. Le metteur en scène Yves Desgagnés, qui en était à son deuxième film derrière la caméra (après «Idole instantanée»), devait alors diriger «non seulement une idole, mais une grande interprète».

«Elle avait une telle connaissance de ce médium-là que souvent, sur le plateau de tournage — bien qu’elle était respectueuse des indications —, elle me conseillait sur le positionnement de la caméra, sur la manière qu’on éclaire tel ou tel plan», se souvenait-il lundi, en entrevue téléphonique. «Elle était l’icône du cinéma moderne (…) et il y aura un avant et un après Jeanne Moreau.»

Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage lundi à «une artiste qui incarnait le cinéma dans sa complexité, sa mémoire, son exigence».

«Il est des personnalités qui à elles seules semblent résumer leur art. Jeanne Moreau fut de celles-ci. (…) Sa force fut de n’être jamais où on l’attendait, sachant s’échapper des catégories où trop vite on aurait voulu la ranger. Telle était sa liberté, constamment revendiquée, mise au service de causes auxquelles elle croyait, en femme de gauche ardente, toujours rebelle à l’ordre établi comme à la routine», a-t-il dit.

Jeanne Moreau a eu un fils, Jérôme, en 1949, d’un premier mariage. Femme de plusieurs «Jules» et autres «Jim» dans une vie libre et indépendante, elle avait aussi été brièvement l’épouse, dans les années 1970, du réalisateur américain William Friedkin («The French Connection», «L’Exorciste»). Elle a eu aussi entretenu une liaison amoureuse pendant cinq ans avec le designer de mode Pierre Cardin.

Sa famille tiendra une cérémonie funèbre en privé au cours des prochains jours, a indiqué son agence. Une cérémonie publique aura lieu en septembre.