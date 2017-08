La chanteuse australienne vient de rejoindre le label Atlantic Records, a annoncé la maison de disque, ce mardi, dans un communiqué. Son prochain album est prévu pour le mois de décembre et sera entièrement composé de chants de Noël.

Les morceaux originaux seront coécrits par Sia et Greg Kurstin, son collaborateur de longue date.

«Sia est une artiste rare qui a créé son propre univers musical, a déclaré Craig Kallman, le directeur général d’Atlantic Records. Nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille Atlantic et de nous joindre à elle pour son incroyable voyage musical.»

Sorti sous le label RCA, en janvier 2016, This is Acting, le dernier album de l’Australienne s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde.

En parallèle de la préparation de son nouvel opus, Sia réalise actuellement son premier long métrage, intitulé Sister, avec Kate Hudson et Maddie Ziegler, la danseuse du clip Chandelier.