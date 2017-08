L’acteur britannique Robert Hardy est décédé à l’âge de 91 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué jeudi.

«On se souviendra de notre père comme un linguiste méticuleux, un artiste, un amoureux de la musique et un champion de littérature. Il était aussi un historien réputé», ont écrit ses enfants Emma, Justine et Paul, dans ledit communiqué.

Les fans d’Harry Potter se souviendront de Robert Hardy comme celui qui tenait le rôle de Cornelius Fudge, le ministère de la magie.

Il est aussi connu pour ses performances dans Sense and Sensibility et All Creatures Great and Small, entre autres.