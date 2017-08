Il n’y a pas que les têtes d’affiche qui valent le détour à Osheaga. Si vous arrivez avant 19 h vendredi, samedi ou dimanche, voici quelques belles découvertes que vous pourriez faire.

Geoffroy

L’auteur-compositeur montréalais fait beaucoup parler de lui depuis la sortie de son album Coastline le printemps dernier, et pour cause: son offre musicale est accrocheuse et douce à la fois. Sa musique électro-folk ambiante, inspirée par le voyage et la nature, colle parfaitement à la vibe d’Osheaga.

Vendredi à 17 h 15

Plants and Animals

A-t-on encore besoin de présenter ce trio montréalais? Depuis ses débuts, le groupe a réussi à se tailler une place de choix dans le cœur des Montréalais avec ses chansons originales qui oscillent entre l’indie-folk et le pop-rock. Le groupe revient d’une tournée en Europe, où il a présenté son dernier album, Waltzed in From the Rumbling, sorti en 2016.

Samedi à 14 h 05

Jain

Nouvelle sensation française, la jeune chanteuse parisienne charme tous ceux qui prêtent l’oreille à sa musique. Sa pop est différente, surprenante, originale, ensoleillée. Sur scène, Jain sait offrir un bon spectacle: elle bouge, groove et saute partout. Et gageons qu’elle portera sa fameuse petite robe noir et blanc signature!

Samedi à 15 h 25

Kroy

Kroy, c’est en fait le projet solo de Camille Poliquin, qui est aussi la moitié du duo Milk & Bone. Vous la replacez? Si vous aimez l’un, vous aimerez probablement l’autre. Kroy, c’est de l’électro-pop planant, une voix douce et posée, un coup de cœur assuré.

Samedi à 18 h 40

Zara Larsson

Vedette montante de la pop suédoise, Zara Larsson a déjà plusieurs succès à sa feuille de route, dont les méga hits Never Forget You et This One’s for You (la chanson officielle de l’Euro 2016!). La chanteuse propose une pop électronique énergique qui donne envie de danser à tout coup. De quoi bien commencer sa dernière journée de festival.

Dimanche à 14 h 05