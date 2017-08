NEW YORK — Des pirates informatiques ont mis en ligne lundi des fichiers volés au géant américain HBO, à qui ils réclament des millions de dollars pour empêcher la diffusion de séries entières ou d’autres données confidentielles.

HBO, qui a déjà reconnu qu’on lui a subtilisé des «informations protégées», a répliqué qu’il continue à faire enquête, en collaboration avec la police et des experts en sécurité informatique.

Les fichiers mis en ligne lundi contiennent une vidéo arrogante de cinq minutes adressée au patron de HBO, Richard Plepler, par «Mr Smith». Les pirates prétendent être en possession de 1,5 téraoctet d’émissions et de données confidentielles appartenant à HBO, et ils donnent à la chaîne trois jours pour leur verser des millions de dollars en bitcoins.

Les fichiers dévoilés lundi ne totalisaient que 3,4 gigaoctets. Ils sont essentiellement composés de données techniques, mais on y retrouve aussi des ébauches de scénarios de la série «Game of Thrones» et un mois de courriels provenant apparemment du compte de Leslie Cohen, une vice-présidente de HBO.

Plusieurs de la cinquantaine de documents internes rendus publics sont étiquetés «confidentiel». Ils comprennent entre autres une liste des poursuites en justice contre le réseau, les offres d’emploi présentées à plusieurs patrons et les coordonnées personnelles de plusieurs vedettes de «Game of Thrones».