Fierté Montréal 2017 célèbre la diversité sexuelle et de genre jusqu’au 20 août. Voici cinq événements à ne pas manquer pour s’y divertir.

Montréal est fier

Vendredi 11 août, 20 h 30, au parc des Faubourgs, gratuit

Animé par l’artiste et animateur Gregory Charles, l’événement, inscrit dans la programmation officielle de Vive 375, accueillera des artistes québécois aux styles variés pour commencer en musique ces 10 jours de festivités. Seront présents notamment Marie-Mai, Matt Holubowski, Karim Ouellet et Mara Tremblay.

Projection de No Easy Walk to Freedom

Lundi 14 août, 20 h, à l’Université Concordia, gratuit

Réalisé par Nancy Nicol, ce documentaire relate la lutte pour faire abroger la Section 377 du Code pénal de l’Inde, criminalisant les actes sexuels «contre l’ordre naturel». Il y a des avancées et des reculs en matière de droit des personnes LGBTQ+ dans ce pays. Une bonne occasion de prendre conscience que la lutte pour ces droits est peut-être acquise ici, mais qu’elle est loin d’être gagnée dans d’autres pays du monde.

Drag Superstars

Jeudi 17 août, 20 h 30, au parc des Faubourgs, gratuit

Pour sa deuxième édition, le spectacle Drag Superstars réunit les rivales de la populaire émission RuPaul’s Drag Race. Y seront présentes Yara Sofia, Raja, Tatianna, Sasha Velours, Peppermint et Barbada, gagnante du concours Mx Fierté Canada Pride en avril dernier, qui coanimera la soirée. L’autre animatrice sera nulle autre que Rita Baga, surnommée la Reine des dimanches montréalais.

Montréal HER Pride Party

Vendredi 18 août, 20 h, à Le Cinq, de 25 à 40 $

HER est une application de réseautage et de rencontres pour lesbiennes, avec plus de deux millions d’utilisatrices dans le monde. À l’occasion de Fierté Montréal, ce concert promet d’être l’événement pour les femmes. Un spectacle musical de grande envergure, puisque trois aires distinctes permettront de changer d’ambiance en quelques secondes. L’artiste en vedette n’est autre que la DJ Taryn Manning, connue pour son rôle de Pennsatucky dans la série Orange is the New Black.

Le défilé

Dimanche 20 août, midi, boulevard René-Lévesque O.

Pour clore ces 10 jours de festivités, quoi de mieux que le célèbre défilé de la Fierté gaie? Entre les rues Dummond et Alexandre-DeSève sur le boulevard René-Lévesque, le défilé sera l’événement à ne pas manquer de ce festival. L’événement avait attiré plus de 300 000 personnes en 2016, selon les organisateurs.